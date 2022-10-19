【親子遊戲】DIY恐龍冰蛋做科學小實驗　結合感官刺激及小手肌訓練

▲ 護士媽媽Vivian分享小遊戲「恐龍冰蛋」。（圖片來源︰fb「護士Vi媽三小火」）

家長不時絞盡腦汁，為小朋友構思在家的小遊戲，尤其男孩子精力旺盛，為他們設計遊戲時要花點心思。Vivian既是三個兒子的媽媽，也是兒童深切治療部專科護士，她經常於facebook專頁「護士Vi媽三小火」發文，與爸媽們分享DIY幼兒教材、好玩遊戲等，父母可以參考。

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Vivian近日想出小遊戲「恐龍冰蛋」，兒子「三小火」大愛，如果家有喜歡恐龍的小朋友就不要錯過了，以下是她的分享︰

好多小朋友都喜歡玩冰，這種獨特的感官刺激，實在令小朋友愛不釋手。

我前一晚把恐龍玩具放進氣球，再入水成為一個水球，放進冰箱一晚，就能造出恐龍冰蛋。然後我把它當成開放式遊戲，包含科學、實驗、感官、小手肌訓練元素。

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使用工具

三小火自己拿出工具，例如錘仔，把恐龍從冰中鑿出。

利用熱水把冰溶化

我給三小火吸管用具，孩子練習用前三指按壓吸管吸入熱水，再把冰塊溶化。

加色素落冰塊

三火喜歡玩顏色，嘗試︰

紅+藍變紫

黃+藍變綠

▲ 小遊戲包含科學、實驗、感官、小手肌訓練元素。（圖片來源︰fb「護士Vi媽三小火」）

凡是有水的遊戲孩子都喜愛，大家可利用感官遊戲，提升孩子社交能力，因為孩子有機會表達自己與分享感受，輕鬆 玩樂中學習。

文章及相片獲「護士Vi媽三小火」授權刊登

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責任編輯︰駱秀玲