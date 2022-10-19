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【移民英國】97後出生港人可單獨申請BNO赴英居留　即睇申請步驟

社會 17:49 2022/10/19

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英國放寬簽證。(istock圖片)

英國政府周二（18日）推出修例放寬英國國民（海外）護照（BNO）申請資格，容許1997年後出生之18至24歲的香港人、而父或母其中一方持有BNO，即可單獨申請BNO簽證計劃赴英居留。修例通過後，相關條文將於今年11月30日起生效。

新規定下，1997年7月1日後出生、年滿18歲港人，他們的父母須至少一方擁有BNO，就可以獨立身份申請BNO簽證計劃赴英居留，不用再以受養人名義與父母同行，估計近1.2萬人符合資格。

申請人需要符合3個資格

  • 1997年7月1日或之後出生
  • 年滿 18 歲
  • 父母其中一人持有 BNO 身份，如符合以上資格的話，就可以獨立申請 BNO VISA 前往英國

申請BNO Visa所需文件

  • 住址證明
  • 家庭關係證明（結婚證明書）
  • 生活開支能力證明（銀行月結單）
  • TB Test 證明書（結核病測試）
  • 香港特區護照

 

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責任編輯：余思嵐
 

 

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