【慢性病】裝修工戒煙20年仍有後遺患肺氣腫　影響日常生活行斜路沖涼都氣喘

▲ 林醫生形容肺氣泡像一串提子，肺氣泡是肺部交換氣體的主要部位。肺氣腫像提子穿破，幾粒甚至幾十粒溶在一起，會影響呼吸。

肺氣腫是嚴重肺病，屬於慢阻肺病（COPD）一種，是無法逆轉的肺功能受損。此類病人一郁動就氣喘連連，連洗澡也可導致換不過氣來，生活有極大影響。

醫學進步，目前有多個方法治療肺氣腫，其中一個是「蒸肺」——熱蒸汽治療系統。

曾先生今年69歲，兩年多前發覺呼吸不順去求醫，證實患上肺氣腫。「我以前做過不同行業如裝修、噴油，可能被有害物質污染到，而且年青時吸過煙，雖然戒煙已二十多年，醫生說好彩我戒煙戒得快，否則影響更大。」

他日常不能做粗重工作、不能急步行，運動以散步為主。他說坐下來沒事沒幹，但行得快、行斜路便會喘氣，常常要行一會便需要稍歇。天氣悶熱侷促，病情也會差一些。

他知悉私家醫院有「蒸肺」療法治療肺氣腫，採用這方法後，病情有進展。

以前年年都會去旅行的曾先生，他坦言現在相信已難再出遠門了。「我知道肺氣腫無法根治，希望能盡量保持住病情平穩。」

▲ 曾先生氣喘嚴重，身上時刻帶着一部如手提袋的氧氣機。（湯致遠攝）

中年漸見徵狀

慢阻肺病分兩種：肺氣腫及慢性支氣管炎，前者是一郁動就氣喘，後者是咳多痰多。

養和醫院呼吸系統科中心主任、呼吸系統科專科醫生林冰指出，肺功能30歲過後開始遞減，吸煙者肺功能衰退得更快，五、六十歳漸見徵狀，但不少人不以為意，以為是年紀大退化，也會以行動來遷就，如感氣喘便減慢步伐，到感到慢行也會氣促，這時候求醫才確診患上肺氣腫，事實上病症已蘊釀了一段長時間。

「吸煙會破壞局部肺部引致肺氣腫，戒煙幾時都不會嫌遲，因繼續吸煙，肺功能衰退會快3倍，一戒煙的話，衰退會減慢，愈早戒煙愈有好處，可惜很多人到情況已差才停止吸煙。」

肺氣腫如提子穿破影響呼吸

林醫生形容肺氣泡像一串提子，肺氣泡是肺部交換氣體的主要部位。肺氣腫像提子穿破，幾粒甚至幾十粒溶在一起，會影響呼吸。「呼吸時空氣進入了肺部是不夠的，需氧氣再進入血管，血管的二氧化碳再進入肺部交換氣體，所以每一個肺泡旁都有血管。」

▲ 林冰醫生說，本港肺氣腫患者以六十過外居多，病情會隨時間變得嚴重，每次急性發作，肺功能會受損更多。（湯致遠攝）

可以想像，當眾多肺氣泡溶在一起，像提子變成西柚，表面容積與血管接觸減少，換氣過程效率變低。日常呼吸，是呼吸肌肉橫膈膜下移，空氣走進肺內，橫膈膜上升，空氣呼出來。當肺愈來愈大，橫膈膜被壓平，肺氣腫患者每吸一口氣變小，難以呼吸得深，只能快速吸氣，自然就氣促。

「肺氣腫病人坐下及慢行時是沒有問題的，但當要上落樓梯、洗澡時需要多點用氣，他們換不過氣來，就會感到氣喘，需要停下來。」

治療方法不斷演變

傳統上肺氣腫治療是用慢性氣管炎藥物，惟效果一般。因為這些藥物主要是針對氣管發炎，對已經受損的肺組織沒有太大幫助。在千禧年代，美國也曾研究以肺減容手術治療肺氣腫，把已衰竭的肺部組織切除，惟手術侵入性太高，風險也並非個個病人也能承受，現時已較少人採用，轉而使用氣管鏡的方法。

▲ 肺氣腫病人由於換氣效率差，必須加快呼吸進行換氣，所以常常出現呼吸急促，氣喘不斷。 （iStock）

氣管鏡方法有二：

一、封閉氣道的單向閥門法

透過氣管鏡放入導管，再將閥門放入，這道閥門只在呼氣時打開、吸氣時關上，空氣能出不能進，肺葉關上，等同做手術切除部分衰竭肺部組織一樣，此方法令肺氣腫肺功能增加7%、6分鐘內步行狀況進步增6%，但表現未如理想。

後來有研究人員再覆檢研究結果，有病人採用單向閥門法後肺功能增加25%，這些病人都有一些共通點：肺氣腫位置不均勻、肺葉與肺葉之間沒有「秘密通道」 ，林醫生解說這是甚麼。「左肺有上下兩塊肺葉、右肺則有上中下3塊肺葉，若肺氣腫病人肺葉之間有秘密通道，氣體依然能夠進入肺葉。研究時不知道8成患者有秘密通道，封了上肺氣體也可從中肺走上上肺，因此未能採用這方法。」

美國再做研究，在沒有秘密通道的病人身上採取單向閥門法，術後無論肺功能、步行狀況均有顯著改善。

要得知有無秘密通道有兩個方法：一、以電腦掃描可看到肺葉之間分界線是否完整，完整的話表示無秘密通道。二、先以模擬手術方法封閉氣道，從儀器氣流訊號得知有無秘密通道。

二、熱蒸汽治療系統

簡稱蒸肺，2017年引入治療肺氣腫，步驟是由氣管鏡把導管放入肺氣腫部位，脹大氣球噴進水蒸氣，水蒸氣順住氣管進入肺泡，熱蒸氣令肺泡發炎結疤，疤痕的特性是把周遭組織扯緊，藉此縮小肺部。肺部多了空間活動、橫膈膜上升，氣喘的情況得到改善，根據研究指，肺功能可提升12%至13%。

蒸肺方法好處是毋須考量病人有無肺葉秘密通道，一般可進行兩次，首次蒸氣完成後，相隔3個月再檢視病人狀況，如情況滿意，毋須進行第二次。若需要第二次蒸氣，不會在同一肺部位置進行。「每次蒸肺僅數秒鐘，做幾耐要視乎病人有幾多肺組織、容積有幾大，全部需要術前由電腦精密計算。」

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需符合3個要求

林醫生表示，病人進行蒸氣第一個月未必會感受到肺功能有進步，甚至會覺得差了些，因當蒸氣進入肺部，肺泡發炎，當約一個月後肺開始縮小，感到病況有改善，3個月會見到最大效果。如過了一、兩年後，病人覺得病情轉差，可重複再做。

「蒸肺」可適用於任何肺氣腫病人，但亦有限制：一、目前公立醫院仍未有此療法；二、肺功能太差也不適合，因「蒸肺」後首月感覺更差，嚴重的病人可能會捱不住，因此這療法有指引是肺功能預計值及換氣功能不低於兩成，並且在6分鐘內行到145米的病人，方建議進行。

記者：周美好