  • 24°C
香港時間 : 20221019日 (週三) 18:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】楊何蓓茵向全體公務員發信　鼓勵全力協助特首落實各項措施

政治 17:19 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

公務員事務局局長楊何蓓茵。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵，今日以「優化管理　共謀發展」為題，向全體公務員發信，強調公務員是政府施政的骨幹，要落實好施政報告的措施，公務員隊伍是關鍵。

她又指，為了令公務員團隊進一步提高效能，更好地讓同事發揮所長，提升政府的治理水平，施政報告提出的多項措施，優化公務員管理制度，以及加強公務員培訓。

她續指，施政報告為公務員的管治及管理訂定路向，公務員事務局已全面投入有關工作，措施的具體資料會在來年陸續出台。

楊何蓓茵強調，一直以身為公務員團隊的一分子而自豪，即使公務員團隊承受了不少壓力和批評，她亦堅信，公務員隊伍仍然高效廉潔、熱愛香港、值得信賴。

她又鼓勵公務員同事，第一時間了解施政報告各項措施，並在工作中展現敢放擔當、不畏困難的精神，攜手合作落實政策，全力協助特首同為香港創未來、開新篇。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：胡偉明

相關文章

【施政報告2022】消息人士：設「特首表揚榜」講公務員好故事　明年首季就更新《守則》諮詢職方
今日 16:49
【施政報告2022】消息人士：設「特首表揚榜」講公務員好故事　明年首季就更新《守則》諮詢職方
【施政報告】6項KPI監察國民教育成效　優化學校問責架構料年底出台
今日 16:38
【施政報告】6項KPI監察國民教育成效　優化學校問責架構料年底出台
【施政報告】保安局5大範疇維護國家安全　加強《憲法》《基本法》宣傳教育
今日 16:34
【施政報告】保安局5大範疇維護國家安全　加強《憲法》《基本法》宣傳教育

你可能感興趣

【施政報告2022】消息人士：設「特首表揚榜」講公務員好故事　明年首季就更新《守則》諮詢職方
今日 16:49
【施政報告2022】消息人士：設「特首表揚榜」講公務員好故事　明年首季就更新《守則》諮詢職方
【施政報告】6項KPI監察國民教育成效　優化學校問責架構料年底出台
今日 16:38
【施政報告】6項KPI監察國民教育成效　優化學校問責架構料年底出台
【施政報告】保安局5大範疇維護國家安全　加強《憲法》《基本法》宣傳教育
今日 16:34
【施政報告】保安局5大範疇維護國家安全　加強《憲法》《基本法》宣傳教育
施政報告 楊何蓓茵 公務員事務局 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
11:31 2022/10/18
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲
17:30 2022/10/18
【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲