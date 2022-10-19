【施政報告2022】楊何蓓茵向全體公務員發信　鼓勵全力協助特首落實各項措施

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵，今日以「優化管理 共謀發展」為題，向全體公務員發信，強調公務員是政府施政的骨幹，要落實好施政報告的措施，公務員隊伍是關鍵。

她又指，為了令公務員團隊進一步提高效能，更好地讓同事發揮所長，提升政府的治理水平，施政報告提出的多項措施，優化公務員管理制度，以及加強公務員培訓。

她續指，施政報告為公務員的管治及管理訂定路向，公務員事務局已全面投入有關工作，措施的具體資料會在來年陸續出台。

楊何蓓茵強調，一直以身為公務員團隊的一分子而自豪，即使公務員團隊承受了不少壓力和批評，她亦堅信，公務員隊伍仍然高效廉潔、熱愛香港、值得信賴。

她又鼓勵公務員同事，第一時間了解施政報告各項措施，並在工作中展現敢放擔當、不畏困難的精神，攜手合作落實政策，全力協助特首同為香港創未來、開新篇。

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記者：胡偉明