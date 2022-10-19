【P牌婆婆】陳凱琳母親向外國人取經育兒　陳劉惠嫺：女兒比我教仔更嚴格

▲ 陳劉惠嫻說她不捨得縱孫，只會教。

作為母親，有誰一開始就懂得怎樣教導子女？大家都在學習如何做一個稱職的父母。陳凱琳的母親陳劉惠嫺（Connie），今天已成為兩個男孫的婆婆。就如昔日她如何教出3名子女，今天也是一樣。「我是教不是縱，不捨得縱，這樣會害死他。」

她甚至希望只是三歲及兩歲的乖孫能認識自己、承認自己的不完美而接納自己，並且多觀察及反思。那麼前衛的思想，她會在下周播映的港台節目《P牌婆婆研習班》與大家分享。

或許你會覺得Connie已屬上一代人，教仔女的心得會否out了？但聽她一席話，就會發現她一點也不過時，而且一直向他人取經，甚至影響女兒陳凱琳比她更嚴格。

▲ Connie說她從小就教子女成人的思想方法，要多觀察及反思事件的發生及自己在當中的角色，那麼就會更體恤別人及接納自己的不完美。（圖片：梁偉榮攝）

向外國人偷師教子女

在加拿大生活了20年，Connie許多的教仔心得，都是從外國人偷師回來。話說有次細仔Derek因為在堂上放紙飛機，被老師罰留堂清潔，於是她就學習外國人的幽默感，了解一下究竟發生甚麼事？「『細佬，你咁矮，點解你可以將架飛機飛到咁高?？咁叻仔！』我這樣對他說。原來他解釋只是企係到望住飛機，就被老師誤會是他所為。」

但兒子不介意幫同學「頂包」，就算要罰掃地也不出賣朋友。Connie於是就借機提醒兒子：「小事你可以不出賣朋友，但大事就不能幫他頂了，這不是義氣問題，而是要承擔責任。」

教小朋友，她也喜歡用鼓勵的說話代替警告。就好像Derek一次寫作只有D-，之前未試過，兒子解釋是因為老師不喜歡他。做母親經兒子同意後，找老師談談，才發現原來是作文不貼題以致低分，而外國人喜歡給與學生第二次機會：如果Derek 7am前能回校，可再作文一次。

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「已經D-其實沒有甚麼可輸，所以我叫他只要盡力再試便成，結果他得到B+。」因此，Connie認為鼓勵永遠較警告為佳。「但揸車、學車這些就要緊張啲警告，因為生命不可以take two。」

此外，Connie喜歡讓小朋友有得選擇。像放學回來，選擇看電視先還是做功課先？看電視30分鐘、40分鐘、50分鐘？「先看30分鐘，然後吃完飯再看30分鐘也無問題，最重要是讓他們學識時間管理，做不完功課要自己承擔，所以我死都話自己唔識，你要自己搞掂，真是唔識就搵補習老師。」

不容許外人挑撥姐妹感情

見到別人的良好管教，他也希望子女也可以學習。「有一次有個3年級左右的小朋友來到我家，我叫他不用客氣自己到雪櫃拿食物，但他竟然說：Mrs Chan, May I use your phone to call my mom？只是house phone，但他仍然很自律，主動詢問。」因此她也會叫子女學習別人的優點，他日去到別人家也不會失禮於人。

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但是如果引致兄弟姐妹分裂的說話，為保護子女，Connie一定會阻止。

有次有個教會朋友來我家，說我的細女好靚。我說如果你不改口，這裏不歡迎你，因為你在挑撥姐妹之間的感情，那我可以怎樣教我的子女呢？

Connie說她的大女中英文流利，寫作亦出色，所以每個人都有不同的長處。「就好像拜年經常有人問大女為何還沒有男朋友？我會對她說：『你要記住，你被生出來不是為了結婚，所以你不用結婚來取悅我，只要是對的就去做，不用please你的父母。』」

陳凱琳比母親想得更遠

有其母必有其女，Connie說女兒：「雖然紅紅地，但她比我更謙卑，人很真。」陳凱琳對於兒子的要求更嚴格，想得更遠。有次Rafael（大仔）打婆婆屁股，只是玩樂，Connie不覺痛。

但琳琳就覺得不能打婆婆，就算無受傷，如果他在學校打女同學屁股怎辦？家裏可以，學校不可以，他會問為何有分別？這樣會很混亂。

又一次女婿鄭嘉穎教仔。細佬Yannick搶玩具打哥哥，Rafael要求將細佬帶到另一間房，然後嘉穎便讓哥哥選擇：「你揀一、原諒？還是二、懲罰細佬？」哥哥很快便說：「Forgive細路，我不punish了。」當然Connie覺得哥哥未必明白甚麼是原諒，但起碼他沒有一定要打細佬及懲罰他，而是放他一馬。

▲ Connie說兩個乖孫，英文及國語都流利，但說廣東話就好像外國人口?般，勁搞笑。（圖片：被訪者提供）

看來Connie不用擔心女兒女婿會縱容乖孫，而她只願他們成為有愛心、有禮貌的小朋友。

婆婆勁fit不減當年

如果告訴你Connie今年65歲，你一定不相信，因為她看起來像四、五十歲而已，原來當年她結婚，體重也只有80磅，厲害！「我現在有時101磅，有時98磅；我陀龍鳳胎時，最重都只是125磅。生完3個小朋友，和以前的磅數沒有多大變動。」最厲害是年輕時有20、22吋腰都正常，但做了婆婆，Connie現在的腰圍也只是25、26吋而已。

▲ 本身是虔誠基督徒的Connie，當初陳凱琳要選美，她會叫琳琳先祈禱，不是時候就讀完大學才算。「我會為她行正途祈禱，因為做人做事正路，神會祝福。」（圖片：被訪者提供）

問Connie有甚麼瘦身秘訣，她的答案是：行路。「我每天最少也行1小時，而且自己做家務。在加拿大20年，都是無工人。」當然飲食都好重要，不吃零食，飲食規律，多吃蔬菜，但肉類也會吃。「如果食多了肉就減少飯的分量，但每餐一碗飯才會有氣力不會餓。」

保持健康，Connie也會吃維他命C及D，防止骨質疏鬆；也會吃Omega 3，防止心臟血管疾病。「做人樂觀也很重要，信仰幫我看人看事，我信了耶穌20年。」

記者：何小雲