【P牌婆婆】陳凱琳母親向外國人取經育兒　陳劉惠嫺：女兒比我教仔更嚴格

▲ 陳劉惠嫻說她不捨得縱孫,只會教。

作為母親,有誰一開始就懂得怎樣教導子女?大家都在學習如何做一個稱職的父母。陳凱琳的母親陳劉惠嫺(Connie),今天已成為兩個男孫的婆婆。就如昔日她如何教出3名子女,今天也是一樣。「我是教不是縱,不捨得縱,這樣會害死他。」

她甚至希望只是三歲及兩歲的乖孫能認識自己、承認自己的不完美而接納自己,並且多觀察及反思。那麼前衛的思想,她會在下周播映的港台節目《P牌婆婆研習班》與大家分享。

或許你會覺得Connie已屬上一代人,教仔女的心得會否out了?但聽她一席話,就會發現她一點也不過時,而且一直向他人取經,甚至影響女兒陳凱琳比她更嚴格。

▲ Connie說她從小就教子女成人的思想方法,要多觀察及反思事件的發生及自己在當中的角色,那麼就會更體恤別人及接納自己的不完美。(圖片:梁偉榮攝)

向外國人偷師教子女

在加拿大生活了20年,Connie許多的教仔心得,都是從外國人偷師回來。話說有次細仔Derek因為在堂上放紙飛機,被老師罰留堂清潔,於是她就學習外國人的幽默感,了解一下究竟發生甚麼事?「『細佬,你咁矮,點解你可以將架飛機飛到咁高??咁叻仔!』我這樣對他說。原來他解釋只是企係到望住飛機,就被老師誤會是他所為。」

但兒子不介意幫同學「頂包」,就算要罰掃地也不出賣朋友。Connie於是就借機提醒兒子:「小事你可以不出賣朋友,但大事就不能幫他頂了,這不是義氣問題,而是要承擔責任。」

教小朋友,她也喜歡用鼓勵的說話代替警告。就好像Derek一次寫作只有D-,之前未試過,兒子解釋是因為老師不喜歡他。做母親經兒子同意後,找老師談談,才發現原來是作文不貼題以致低分,而外國人喜歡給與學生第二次機會:如果Derek 7am前能回校,可再作文一次。

「已經D-其實沒有甚麼可輸,所以我叫他只要盡力再試便成,結果他得到B+。」因此,Connie認為鼓勵永遠較警告為佳。「但揸車、學車這些就要緊張啲警告,因為生命不可以take two。」

此外,Connie喜歡讓小朋友有得選擇。像放學回來,選擇看電視先還是做功課先?看電視30分鐘、40分鐘、50分鐘?「先看30分鐘,然後吃完飯再看30分鐘也無問題,最重要是讓他們學識時間管理,做不完功課要自己承擔,所以我死都話自己唔識,你要自己搞掂,真是唔識就搵補習老師。」

不容許外人挑撥姐妹感情

見到別人的良好管教,他也希望子女也可以學習。「有一次有個3年級左右的小朋友來到我家,我叫他不用客氣自己到雪櫃拿食物,但他竟然說:Mrs Chan, May I use your phone to call my mom?只是house phone,但他仍然很自律,主動詢問。」因此她也會叫子女學習別人的優點,他日去到別人家也不會失禮於人。

但是如果引致兄弟姐妹分裂的說話,為保護子女,Connie一定會阻止。

有次有個教會朋友來我家,說我的細女好靚。我說如果你不改口,這裏不歡迎你,因為你在挑撥姐妹之間的感情,那我可以怎樣教我的子女呢?

Connie說她的大女中英文流利,寫作亦出色,所以每個人都有不同的長處。「就好像拜年經常有人問大女為何還沒有男朋友?我會對她說:『你要記住,你被生出來不是為了結婚,所以你不用結婚來取悅我,只要是對的就去做,不用please你的父母。』」

陳凱琳比母親想得更遠

有其母必有其女,Connie說女兒:「雖然紅紅地,但她比我更謙卑,人很真。」陳凱琳對於兒子的要求更嚴格,想得更遠。有次Rafael(大仔)打婆婆屁股,只是玩樂,Connie不覺痛。

但琳琳就覺得不能打婆婆,就算無受傷,如果他在學校打女同學屁股怎辦?家裏可以,學校不可以,他會問為何有分別?這樣會很混亂。

又一次女婿鄭嘉穎教仔。細佬Yannick搶玩具打哥哥,Rafael要求將細佬帶到另一間房,然後嘉穎便讓哥哥選擇:「你揀一、原諒?還是二、懲罰細佬?」哥哥很快便說:「Forgive細路,我不punish了。」當然Connie覺得哥哥未必明白甚麼是原諒,但起碼他沒有一定要打細佬及懲罰他,而是放他一馬。

▲ Connie說兩個乖孫,英文及國語都流利,但說廣東話就好像外國人口?般,勁搞笑。(圖片:被訪者提供)

看來Connie不用擔心女兒女婿會縱容乖孫,而她只願他們成為有愛心、有禮貌的小朋友。

婆婆勁fit不減當年

如果告訴你Connie今年65歲,你一定不相信,因為她看起來像四、五十歲而已,原來當年她結婚,體重也只有80磅,厲害!「我現在有時101磅,有時98磅;我陀龍鳳胎時,最重都只是125磅。生完3個小朋友,和以前的磅數沒有多大變動。」最厲害是年輕時有20、22吋腰都正常,但做了婆婆,Connie現在的腰圍也只是25、26吋而已。

▲ 本身是虔誠基督徒的Connie,當初陳凱琳要選美,她會叫琳琳先祈禱,不是時候就讀完大學才算。「我會為她行正途祈禱,因為做人做事正路,神會祝福。」(圖片:被訪者提供)

問Connie有甚麼瘦身秘訣,她的答案是:行路。「我每天最少也行1小時,而且自己做家務。在加拿大20年,都是無工人。」當然飲食都好重要,不吃零食,飲食規律,多吃蔬菜,但肉類也會吃。「如果食多了肉就減少飯的分量,但每餐一碗飯才會有氣力不會餓。」

保持健康,Connie也會吃維他命C及D,防止骨質疏鬆;也會吃Omega 3,防止心臟血管疾病。「做人樂觀也很重要,信仰幫我看人看事,我信了耶穌20年。」

記者:何小雲