【施政報告】部分中小學教師入職升職須赴內地學習　基本法測試要求擴至直資及幼稚園

▲ 新聘教師《基本法》測試要求，明年擴展至直資學校及資助幼稚園。（資料圖片）

特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，提出新聘教師《基本法》測試要求，明年擴展至直資學校及資助幼稚園，測試內容涵蓋《基本法》和《香港國安法》，並要求官、津及直資學校新入職教師，以及官津校擬晉升教師，均須參加內地學習團。教育局另將於今年推出教師專業操守指引。

施政報告指，教師肩負培育學生正確價值觀及國民身分認同的重任，須具備專業能力和秉持專業操守，教育局會從入職、操守及培訓等多方面加強教師管理。

由本學年起，要求公營學校新聘常額教師必須通過《基本法》測試，施政報告提出，上述要求將於下學年（2023/24學年）起擴大涵蓋範圍，至所有「直接資助計劃」學校及參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園。政府消息人士表示，基本法是香港最重要的法律之一，而教師是學生的楷模，對基本法有基本認識亦是理所當然。

6項「加強國民教育」的「KPI」之一，是視乎內地恢復免檢疫通關，所有官津及直資學校新入職教師，以及官津學校擬晉升教師，均須參加內地學習團；政府亦會增加在職教師到內地考察的機會，親身體驗國家發展。

此外，當局亦會在今年內推出專業操守指引，具體說明教師須具備的專業和個人操守規範，為學生樹立良好榜樣，教育局在處理教師失德個案時，會參考指引作嚴肅跟進。

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記者：馮琪雅