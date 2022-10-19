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【刑恐候判】涉寄雞頭紙紮品恐嚇行政總裁譚秋朗　足總女董事認罪候判

社會 18:45 2022/10/19

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被告曾王婉琪(右)准保釋候判。梁錦麟攝

香港足球總會董事曾王琬琪被指於3月間，兩度以500元僱用GoGoVan司機及的士司機，向足總行政總裁譚秋朗寄送雞頭及雞臀部，以及寫有譚的名字之紙紥衣包等物品，今（19日）於沙田裁判法院承認2項刑事恐嚇罪。裁判官將案件押後至11月30日判刑，先索取精神科及社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告曾王琬琪（51歲，企業發展主任），早前被控4項刑事恐嚇罪，今於庭上承認兩罪，其餘兩罪存檔法庭。

案情指，被告於2014年加入香港足球總會，5年後當選為足總董事。事主譚秋朗自2021年5月擔任足總行政總裁後的數個月，被告幾乎每天都在辦公時間外，與譚討論足總事項近兩個小時，亦要求譚直接向她匯報。

自2021年9月起，兩人因組建1支新球隊參加港超聯賽而起爭執，最後譚辭去新球隊主任職務，同時向被告明確表示，向她報告不是他的職責，以及每天與被告通電話是浪費時間。

被告遂於2022年3月14日下午，以500元僱用GoGoVan司機，將1個紙箱送到譚位於何文田的辦公室。譚收到紙箱後立即報警，警方到場後打開了紙箱，發現內有1個寫有譚姓名的紙紥衣包、1對紙紥公仔、1件紙紥衣服及一些紙紮點心。警方調查後發現，被告於兩天前，親自在西營盤紙紥店內購買部分上述物品。

被告再於一周後以500元僱用的士司機，將1個內含生雞頭、生雞臀部的信封送往譚的辦公室。譚收到後報警，並由警方打開信封。警方翌日拘捕被告，警誡下被告保持緘默。

裁判官指，被告的精神狀態或會引致其行為差異，指本案雖未涉及三合會及威脅殺人等因素，但亦非輕微，將案件押後至11月30日判刑，其間索取精神科及社會服務令報告，被告准保釋候判。

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記者：梁錦麟

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