【施政報告】博物館將增至19間　明年「流行文化節」料以梅艷芳及張國榮等為主題

▲ （林宇翔攝）

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，提到將成立由文化體育及旅遊局局長將領導，業界翹楚組成的「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」，完善產業生態圈建設，據了解首屆委員會目標年尾前組成，並在明年首季投入工作。

施政報告也提到將設「文化藝術盛事基金」，吸引更多國際文藝活動在港舉行，並設「文化藝術盛事委員會」負責提建議及協助政府審議基金申請。政府消息人士稱，本地及外地大型藝術文化活動的主辦單位均可申請盛事基金的資助，但有活動要有標誌性或本地及海外觀眾有強烈興趣等，初步預料每年的資助額約6000萬元，可以資助4個活動，每個各有1500萬資助。

政府同時會制定新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括康文署旗下博物館數目將由15間增至19間，增加表演場地座位數目約50%，以及推出措施鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，例如劇院等。政府消息人士透露，新增的博物館包括位於九龍公園的中國歷史文化推廣活動中心，初步預料將於2027至2032年落成，活動中心將與歷史博物館互相配合，主要負責教育及推廣工作，會設不同工作坊等，冀顯示本地史與中國史一脈相連；另亦包括位於天水圍的文化修復資源中心，月尾將提交立法會審議，預計將於2028年落成，涉款約25億；其餘兩個博物館將設於北部都會區及交椅洲人工島，但具體方向仍研究中。至於表演場地座位數目未來10年也將增1.5萬個座位，分別來自東九文化中心、新界東文化中心，以及計劃在北部都會區及交椅洲人工島興建的表演場所。

消息人士也稱，由於現時文化藝術場地不足，政府會研究透過放寬地積比及地價等誘因，鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施，除劇院外，亦可為畫廊及私營博物館等，當局初步認為商場及綜合發展項目均適合，亦不排除可將現成設施改裝成文化藝術設施。

在培育人才方面，施政報告稱，已要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例。演藝學院正編撰十年發展策略發展計劃，政府消息人士指，有關計劃預計明年下半年完成，完成的同時政府會撥款數百萬資助演藝學院展開上述研究，料3年內完成。對於提高非本地生的比例，消息人士指，演藝學院的非本地學士學位生僅佔整體學生10%，較其餘院校的15%低，冀演藝亦可增至15%。至於新校舍及宿舍的選址則仍未確認。

此外，為推動香港流行文化走出香港，施政報告提出透過電影發展基金資助香港及亞洲團隊合拍電影，以及資助開發串流平台內容的跨影視創作團隊，讓香港作品更以打入境外市場及增加在串流平台播放的機會。政府消息人士稱，串流平台的影視作品以編劇主導，因此政府計劃分階段邀請編劇人才參與寫劇本比賽，獲勝者可獲培訓機會，政府也會資助其拍攝劇集的首集，讓其可以到串流平台推銷自己有關作品，增加在串流平台播放的機會，電影發展局會在幾周內交代有關詳情，至於合拍電影則必須與中國以外的亞洲國家團隊合作，雙方成員佔比仍由待敲定。

另外，施政報告提到政府將在明年起每年舉行「流行文化節」，提供超過20個節目或展覽。並長遠考慮設立「流行文化館」。政府消息人士稱，初步構思明年的主題將是香港流行文化的殿堂級代表，包括梅艷芳、張國榮及許冠傑，將舉辦專題展覽及工作坊等，消息人士料他們在各地仍有大量粉絲，料可帶動旅遊。至於「流行文化館」，消息人士透露，初步考慮除設展覽外，也將設劇場及演奏場所。

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記者：黃小冰