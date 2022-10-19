【施政報告2022】MWYO青年辦公室喜見多項青年相關建議　籲以較軟性手法推動國民教育

▲ MWYO青年辦公室籲以較軟性手法推動國民教育。（曾耀輝攝）

行政長官李家超今日發表任內首份《施政報告》，並以青年發展獨立成章，MWYO青年辦公室喜見《施政報告》中多項與青年相關的建議，並對此表示支持。

身心健康

近年，激烈的學習和工作競爭環境，導致青年承受多重壓力，身心健康面臨嚴峻挑戰。MWYO指報告中提出的「醫教社同心協作計劃」，及早識別和安排有需要學生接受專業支援。MWYO亦建議設立「青年精神健康醫療配對基金」，與私營企業共同資助青年接受私營精神科醫療服務，並由青年服務機構營運相關計劃，以結合民間和商界力量，協助有需要的青年尋求私營精神科治療服務，讓他們及早得以治療。當中考慮因素包括與私營企業的資金配對比例，以確保基金能順利運作。

教育

過去數年教育界和學生面對重重挑戰，例如適齡學童人口下降及新冠肺炎疫情導致停課等，均令不少青年憂慮未來升學發展。《施政報告》提及加強推廣職業專才教育，培育多元技能人才，MWYO樂見政府積極推行相關措施，同時鼓勵開辦優質職業導向課程的自資院校，與職業訓練局和其他提供有關課程的機構商討設立更多可銜接的升學機制，並且支援一些自資院校在開設新的副學位課程時兼顧大灣區和香港市場需求，以職業導向為主，例如機械設計、產品開發、文化保育等。

此外，推行國民教育亦是《施政報告》提到的重點，除了支援教與學、強化校本管理等措施之外，當局可以考慮從一些青年較容易接受的角度，甚至較軟性的手法着手推動相關措施。例如與國家部門協作推出「青春高鐵線」，提供優惠套票給學生在長假期無限次乘搭高鐵。並先以城市點對點的方式開始，如香港來回上海或南京，再逐步增加覆蓋城市；推出「文青通」，資助青年觀賞當地的傳統和流行文化藝術作品，如影視、音樂、戲劇、舞蹈、體育等，以及購買表演場地和博物館的通行証；舉辦不同形式環遊大灣區各城市的活動（如單車、馬拉松及渡海泳等），增加青年對大灣區生活環境以至就業市場的了解。

就業

是次《施政報告》在對接國家戰略增強發展動能方面着墨不少，其中表示制訂進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流的工作計劃和優次，並恆常化「大灣區青年就業計劃」，MWYO對此表示認同。

MWYO指，雖然香港青年對前往大灣區內地城市全職就業興趣不大，但他們卻比以往更積極搜尋相關資訊。為此，政府可以加強大灣區就業平台資訊和支援，為青年提供更多生活支援，促進人才循環和人文交流。當局更應科學化和系統化地評估及優化「大灣區青年就業計劃」，包括放寬其內容和申請資格，讓更多青年及企業可參與。

公民參與

要推動社會發展，除了改善教育及工作環境外，青年公共事務參與亦是不可或缺的。MWYO指當局應完善「青年委員自薦計劃」，如持續開放更多青年委員的自薦名額，研究按委員過往表現（如會議出席率），加快更換委員速度的可行性，儘量讓更多新的年輕自薦委員加入。計劃亦應儘量吸納來自不同背景和社會階層的自薦青年，在評審過程中儘量以申請者所展示的技能和過往經驗為主要考量因素。當局亦應加強自薦委員在諮詢委員會的角色，對外宣傳他們的工作，讓社會其他年輕人更加了解委員會的工作成效。

至於鼓勵青年參與地區建設方面，自2021年起，MWYO分別在觀塘彩福邨和葵青區就個別社區設施和民生議題試行了參與式預算，以加強青年對社區的歸屬感和拉近他們與體制的關係。參與式預算是一套機制，讓市民參與討論和決定部分公共預算的用途或執行項目的優先次序。MWYO建議在西九文化區和海濱長廊及休憩空間，揀選特定範圍或議題試行參與式預算。當局可考慮在海濱共享空間的「期間限定」部分，定下活動主題（如運動或文創）和預算額，由當區居民（包括青年）提議、討論和決定方案；以及物色康文署轄下已變舊或使用率低的公共空間，預留款項讓當區青年按撥款宗旨討論和提案，並以不同形式（如投票、問卷調查）決定如何運用款項活化空間。

住屋

《施政報告》提出推出更多「首置」土地助青年置業，以及擴大「青年宿舍計劃」，目標在五年內提供額外約3,000個宿位。MWYO認為這對廣大青年是一大喜訊，並期望政府從速落實有關細節，讓青年能夠儘快受惠。MWYO又建議政府應檢視青年宿舍計劃，了解有關計劃進展緩慢的原因，並由政府主導擴充供應。

此外，MWYO亦建議當局可研制「青年租金津貼試行計劃」，津貼18至30歲入息不超過其年齡組別每月入息第75個百分值（約20,000元，下稱水平線），總資產淨值不超過35萬元的在職青年租住300呎或以下，不高於同區平均月租的私人房屋，而他們需支付水平線的20%（約4,000元）作租金。計劃由名額2,000個開始試行，為期三年。此計劃目的為即時協助有需要的青年順利過渡到入住公屋、有能力租住更高質素的私樓或置業的階段。

【TOPick診症室】30多歲女患三期乳癌 揭兩位妹妹同BRCA基因變異

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津