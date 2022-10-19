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【雙重人格】妻半夜突醒來微笑「我不是你老婆」　丈夫目睹變身嚇怕：真的好猛

親子 18:47 2022/10/19

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丈夫親眼目睹患有雙重人格的妻子半夜突醒來，露出可怕的微笑說︰「我不是你老婆。」

不少人都聽過有人患「雙重人格」，但未曾見過是怎樣一回事。一名人夫最近在網上分享，無意中發現妻子竟患有雙重人格，更親眼目睹其「變身」經過，妻子醒來第一句話便問︰「你是誰？」，揚言自己未結婚，令人夫嚇得毛骨悚然。

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該名丈夫在facebook群組「匿名公社」發文分享，指妻子患有雙重人格，首次看到妻子變身時，他整個人驚呆了。他憶述婚前某夜睡覺時，妻子突然全身發抖，嚇得馬上叫醒對方，她說自己發惡夢，夢到前男友來找她。

首次變身 談及前男友半小時

「妻子」向他透露，與前男友拍拖5、6年，期間對方曾動手毆打她，最後兩人分手，丈夫說︰「就這樣我和她聊了半小時，後來她就睡了。」隔天醒來，丈夫向妻子談及前一晚的談話，沒想到妻子否認，堅稱自己正睡覺沒有聊天，令丈夫感到奇怪，但未有放在心上。

夫妻婚後兩年誕下一子，組成一家三口。某天妻子到牙醫診所拔智慧齒，因為麻醉藥導致整天昏昏沉沉，當晚，丈夫看到妻子再次全身發抖抽搐，正當他準備叫救護車時，妻子突然醒來，看到丈夫時第一句話竟問︰「你是誰？」又堅稱自己沒有結婚、沒有丈夫，只記得父母的名字，令他不禁心想︰「你失憶嗎？還是在耍我？」

人夫分享自己目睹雙重人格妻子變身的經過。（facebook截圖）

丈夫此時觀察到妻子的眼神，與平日的語氣、神情完全不同，然後妻子因為想睡覺又再入睡。沒多久，丈夫再次叫醒妻子，對方竟露出「讓人毛骨悚然」的微笑，更淡然說︰

你老婆睡着了，我不是你老婆。

第二人格年僅22歲

丈夫頓時感到晴天霹靂，隨即問對方是誰，才得悉這是妻子的第二人格，為了逃避前男友家暴而創造出來的人格，她表示自己年僅22歲，希望能回到與前男友交往時的甜蜜時光；而婚前那次半小時聊天，也是她的第二人格身分。

丈夫聞言問她︰「那你會蓋過我老婆的人格嗎？」對方說沒有辦法，因為主人格生完孩子後意志力變得堅強，她無法蓋過主人格，只是拔牙後受麻醉藥影響，她才有機會出來。丈夫非常害怕妻子不再回來，幸好她的第二人格最終只停留了2天，但此經歷已嚇怕他。

現在我老婆已經正常，很久沒變身了……但可以告訴大家，雙重人格真的有點猛，親眼看到一個人變身，是真的會嚇尿的。

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責任編輯︰王明芳

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