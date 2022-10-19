ABC Pathways International Kindergarten宣布 與7所小學結盟推薦學生予最優質學校

▲ 當日「劍橋大學英語考評部」高級經理 (大中華區) 區浩銘於開幕禮上，與ABC Pathways International Kindergarten創辦人兼校監Bally Wong正式簽署委任狀。

一直堅持「快樂學習」理念的ABC Pathways International Kindergarten，其全新校舍已於10月8日正式開幕。新校舍選址在紅磡海逸選，佔地17,000平方呎，除比舊校舍更大更寬敞外，每個課室均設有落地大玻璃窗，還有全海景和充足的陽光，讓小朋友可以在舒適的環境下學習。除校舍大革新外，新校舍還增設了不同的教學設施如大型互動電視、互動投影牆等，以迎合新時代的教學需要，讓小朋友可以更投入學習。



▲ 新校舍佔地17,000平方呎，配備各種互動教學設備，為小朋友締造一個快樂的學習環境。

▲ 每個課室均設有大玻璃窗，地方寬敞加上充足陽光，讓小朋友可以精神奕奕地學習。

與7所小學正式結盟 為學生配對最優質學校

開幕當日，ABC Pathways International Kindergarten 創辦人兼校監Mrs Bally Wong正式宣布，會與7所直資、私立和國際學校成為「結盟及友好學校」，學生只要在學術成績方面達到校內要求和擁有良好品格，校監Bally都會向學校作出推薦。Bally會先跟家長見面，了解學生的能力及性格，以及家庭理念，若乎合目標學校要求，Bally便會親自撰寫推薦信再推薦給合適的學校，讓小朋友可以在未來得到最好的教育和發展。

Bally表示，此舉是讓學術品格兼備的學生能夠與合適的學校配對，特別是參予了「愛比施慈善教育基金—愛共享計劃」的綜援家庭學，希望他們可獲得同等機會，在優質學校裡茁壯成長，成為社會未的棟樑。

▲ 創辦人兼校監Mrs Bally Wong（中間）宣布，正式與7所直資、私立和國際學校成為「結盟及友好學校」，會為學術品格兼備的學生配對最合適的優質學校。

全港第二間「劍橋大學英語考評部」認可機構

ABC Pathways International Kindergarten亦是全港唯一一間制定出「7級英語」及「6級中文」，按能力編班的學校，旨在讓小朋友可以透過輕鬆和有趣的互動教學內容學習英語。此外，自2002年起，ABC Pathways Group更成為香港首間學校與「劍橋大學出版社」合作，並創立「劍橋英語課程」，去年更成為「劍橋大學英語考評部」劍橋領思評測 (Linguaskill)「香港官方授權考試中心」，在香港區負責舉辦評測。

開幕禮上，「劍橋大學英語考評部」高級經理（大中華區）區浩銘更即席與校監Mrs Bally Wong簽署委任狀，委任ABC成為劍橋領思評測 (Linguaskill)的「香港官方授權考試中心」，是繼HKU SPACE後，第二間在香港提供以上評測服務的機構，為香港的學生提供多一個更快捷、更準確的AI全方位考試選擇。



▲ 當日出席的剪綵嘉賓有莊偉茵女士、吳克儉先生、Mrs Bally Wong、高永文醫生、蔡敏君女士。

ABC Pathways International Kindergarten

地址：九龍紅磡海逸道8號海逸坊低層地下LG01, 01A, 01B舖及高層地下UG45A-C舖

電話： 2110 9993

電郵：enquiry.wp@ABCpathways.edu.hk