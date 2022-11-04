【糖尿病】35歲港女罹糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵：多無跡可尋

▲ 35歲港女罹糖尿病掉以輕心，引併發症糖尿上眼兼腎損。

每年11月14日是「世界糖尿病日」，據統計數字顯示，目前本港約有70萬名糖尿病者，即每10名港人便有1名患者，而且患者有年輕化趨勢，有2%糖尿病患者年齡小於35歲。內分泌及糖尿科專科醫生陳諾接受TOPick訪問時，提醒市民切勿輕視糖尿病，並分享曾有女病患掉以輕心，引致多種併發症，如糖尿上眼、腎臟功能受捐、尿蛋白嚴重流失及腳腫。

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個案分享

陳諾表示，該名女病患剛確診糖尿病只有35歲，算是較年青的患者，那時情況尚算穩定，只需要處方少量藥物便能控制病情。惟一、兩年後，病人可能自己覺得沒有大礙，便沒有再覆診，直至10年後，眼見自己腳腫一直未能消退才慌忙求醫。經檢查後，病人糖尿控制很差，腎功能已不正常，才導致腳腫。而病人身體許多指數亦已超標，如膽固醇、血壓及尿蛋白等。由於病情已大大惡化，陳諾表示，即使大大增加了藥物劑量兼打針劑，亦只能避免併發症惡化，但已受損的機能卻無法恢復。陳諾又叮囑，糖尿病必須要長期監測，切勿掉以輕心。

因為病情一旦惡化，後果可以很嚴重，最終病人會需要洗腎、或心臟病發，中風，爛腳，影響神經，甚至有截肢情況。

高危人士及病徵

陳諾指有3類人士，較大機會患上糖尿病，包括有家族病史人士、肥胖人士及長期服用類固醇病人。至於病徵方面，他指常見有：口渴，尿頻，體重下降，眼晴模糊，易疲倦及易睡，但亦補充指多數糖尿病，尤其二型病人，是沒有病徵，因當病人血糖超出少許時，病徵未必會太明顯。他又指留意到疫情下，糖尿病患人數似乎有上升趨勢，建議市民即使長留家中亦需有節制，不能放任飲食，及必須要保持運動。

偵測方法

陳諾表示通常最簡單省時方法是空腹血糖測試，又指血糖正常值一旦超過7，便很大機會確診糖尿病；葡萄糖耐糖測試（OGTT）則需較花時間，做法是口服葡萄糖水後、第二個小時後再抽血，檢測血糖值。

治療方法

陳諾指傳統藥物，如磺胺類或胰島素藥物，雖然可幫助糖尿病病人降血糖，但副作用是病患會經常有飢餓感，導致體重上升。但隨著時代進步，市場已推出新一代藥物，如SGLT-2抑制劑就可以令病人於小便中排糖，令病者體重下降，亦有助保護心血管。此外，亦有一種GLP-1型注射針劑，屬於腸胃賀爾蒙藥物，病人只需每一星期注射一次，便可令胃口下降，及餐後血糖容易受控。

▲ 內分泌及糖尿科專科醫生陳諾。 (湛斯雅攝)

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記者: 容惠玲