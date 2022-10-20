【明星裁縫】《花樣年華》張曼玉旗袍師傅縫衣70年　明星裁縫師殷家萬：劉嘉玲穿得最好看

▲ 專門縫製旗袍的殷家萬師傅，其作品不時在經典電影中亮相，如1961年的《星星月亮太陽》，以及被譽為旗袍盛宴而為影迷津津樂道的《花樣年華》。

電影《字裡人間》中松田龍平所飾演的主角馬締光也，願意為編撰辭典滿懷熱情地奉獻一生；而在香港佐敦一個舊式商場裏，也有一位為了旗袍而孜孜不倦超過70年的老師傅——殷家萬。手中已完成了上千件旗袍的殷師傅，笑瞇了眼說：「我做旗袍只是為了搵兩餐！」是真話也是假話，真的是對這份工的初衷不變，假的是堅持下去的動力吧？

殷師傅自13歲開始，便跟來自同鄉的師傅學做旗袍，像大多數傳統技藝的學徒，初初幾年，他只能做助手打下手，別說是做旗袍，連栽紙樣、熨縫邊都碰不上。「師傅不會教你的，年紀那麼小，出錯怎麼辦？後來到裁縫舖打工，邊做邊學，到了大約19歲，我才真正叫做好一件旗袍。」那是香港的50、60年代，還未有量產衣服的工廠，大部分女士都是自家製或找裁縫做些簡單的衣衫褲子來穿，只有富裕人家的小姐、太太，才能找師傅度身訂做旗袍。

為無綫做十多年旗袍

時代變遷，香港街頭上穿旗袍的女士愈加少見，殷師傅的客人也從富有人家改為演員明星。「表哥當年將我介紹給無綫的服裝部，從古裝片到香港小姐、華裔小姐，我為無綫做了十幾年旗袍了。」翻開師傅舖內其中一本文件夾，裏面盡是劇集女角色的旗袍紙樣，有《鹿鼎記》、《鳳舞香羅》、《初五啟市錄》、《公公出宮》和《守業者》等。

電視劇集和綜藝節目以外，殷師傅的作品更在不少經典電影中亮相，如1961年的《星星月亮太陽》，以及被譽為旗袍盛宴而為影迷津津樂道的《花樣年華》。「當時《花樣年華》電影的服裝指導張叔平來找我，他們幫張曼玉度好身、選好布料、畫好款式，分給我和幾個師傅做。」為過眾多女明星做旗袍的殷師傅，說不出最喜愛的款式是哪一款，但問他眼中誰穿得最好看，倒馬上有心水。「劉嘉玲啦！她在《杜老誌》（舞台劇）中的衣服也是我做的。」

▲ 《花樣年華》中女主角張曼玉多套旗袍均出自殷師傅之手。（電影劇照）

周星馳曾送戲票

參與過為數不少的電影服裝，好奇師傅會否因而成了電影迷，或是與導演私交甚篤，師傅一聽即搖頭揮手。「無呀！我沒有見過導演，都是服裝（指導）來找我。他們每次都會送戲飛給我，周星馳也送過呀，他那套《鹿鼎記》是我做。」

心無旁騖的職人精神，人人讚頌，在殷師傅口中卻只道是平常。「我一直都是打工的，以前在店裏老闆或者師傅會將客人的定單分派給各個夥計。」師傅想起當年，仍笑瞇瞇續道：「當然要做得好才有得分，不過一開始都是一些簡單款式，慢慢才做到不同變化。」

如意、緄邊、圓襟、元寶領等，都是旗袍上的花樣款式，殷師傅勤勤懇懇地又熨又縫了幾十年，旗袍潮流如潮水退了又漲。用摩登布料的有，融合時裝的亦有，問師傅最喜愛的款式，他還是哈哈哈只笑不答：「我們做衫很被動的，客人喜歡甚麼我們就做甚麼。」

▲ 汪明荃多年來出席重要節目、場合的旗袍都是殷師傅所做。（受訪者提供）

「不管甚麼款式，女士穿起旗袍來最好看，高貴大方，配上兩三吋的高踭鞋，走起路上來優雅又嫵媚。」能堅持大半輩子，師傅對旗袍的愛果然深。

過去拜師學藝，怎也要花上幾年充當打雜，殷師傅的旗袍班，卻直接教人度身材樣、開漿縫紉，而且一教就10年。「那時聯合（裁剪專業中心）的老闆上門來找我，問我教不教，因為他原來教旗袍的師傅不在了。我說日頭不行呀，我要做生意，晚上就可以。」結果殷師傅10年來幾乎每周教上兩、三堂，在聯合裁剪專業中心和香港知專設計學院都有他的教班，魄力驚人。

「本來想今年退休，但太忙了，堆積了幾十件要做，再做一年吧！」現在仍然堅持每周工作6天的他，明明已是香港碩果僅存的大師，卻只是一味強調自己還有要學習的地方，勞謙虛己的瀟灑，更令人欽佩。

▲ 今年已86歲的殷家萬師傅，是香港為數不多的傳統海派長衫大師。（梁偉榮攝）

長衫展覽傳承獨特風華

長衫承載著中華文化精髓，有源遠流長的歷史價值，是中國傳統服飾之一，其製作技藝更於2021年被列入「中國國家級非物質文化遺產代表性項目名錄」。是次設於香港知專設計學院的長衫展覽，既為了讓大眾了解這個歷久不衰的女士服飾，同時亦希望讓同學從老師傅身上領悟長衫的精髓，鼓勵重新演繹，傳承經典。

展覽方與中國絲綢博物館合作，因應疫情，首次以數碼形式展出過百年歷史藏品。展覽更借得當代名設計師包括Vivienne Tam（譚燕玉）及Barney Cheng（鄭兆良）的新派旗袍，亦得到影星汪明荃借出由香港傳統海派長衫大師殷家萬製作的長衫。

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展場內更設置打卡位置，讓公眾試穿男女長衫，體驗這種傳統服飾的魅力。場內一款由殷師傅製作及借出的「斐紅色暗花卉真絲提花鑲黑色機繡花緄邊及如意祫長衫」，原來更曾是7個新娘子的嫁衣。師傅指當初應一位客人之要求做衫，沒想到旗袍的貴氣和大方得到一位接一位女性朋友的青睞，紛紛借作婚宴服飾。

記者：王嵐