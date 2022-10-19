【施政報告2022】未來5年將開展16個體育基建工程　包括白石體育園及改建香港大球場

▲ 未來5年將開展16個體育基建工程，包括白石體育園及改建香港大球場。（資料圖片）

港府早前提出要將體育運動「五化」，在昨日行政長官李家超任內首份施政報告中，指出文化體育及旅遊局將制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」，首5年將會開展16個工程，當中包括白石體育園及改建香港大球場；亦會改善「M」品牌計劃，訂立每年至少支持十項大型國際體育賽事在港舉行。

「藍圖」計劃分兩階段提供約30項多元化康體設施，首階段將在未來5年開展16個工程項目，包括早於2017年提出的白石體育園，將佔地14.7公頃，將設符合國際標準的板球場、棒球場，露天鑊型單車練習場及水上活動中心等。

政府消息人士表示，白石體育園與啟德體育園定位不同，啟德為大型體育盛事場地，白石則會定位為提供全港性運動設施。消息人士稱現時正進行研究工作，料在2022至2027年間取得撥款落實計劃，而建築期則預計為三至四年。

港府並決定改進「M」品牌計劃，由於目前計劃需要由本港體育總會牽頭申請，消息人士指當局考慮接受由商界或海外體育會的申請，並將補助金上限增至1,500萬。當局為更新的「M」品牌計劃訂定每年至少支持十項大型國際體育賽事在港舉行，供不少於35萬人次參與的目標。

在體育普及化上，當局將推廣近年受青年人歡迎的「城市運動」項目，例如三人籃球、運動攀登、滑板，並訂立在明年起每年向8,000名參加者推廣城市運動；同時推行為期5年的「殘疾運動員就業及教育先導計劃」，裝備他們退役後的發展。

立法會議員霍啟剛表示，「藍圖」應對了運動場地現有的短缺問題，在源頭解決「炒場」的問題，又相信「城市運動」能吸引青年人參與，做到全民運動。對於「M」品牌計劃，他建議通過加強與企業合作，對接高效市場，甚至投資商界的活動，實現產業化。

港協暨奧委會會長霍震霆表示，香港運動員近年在本地和國際體壇屢創佳績，成就絕非偶然。他們艱苦訓練背後，專業的體育人才、培訓設施、相關的資源和政策配套，都是決勝關鍵。

對於《施政報告》提倡推廣備受年青人歡迎的「城市運動」，霍震霆表示，城市運動結合流行文化和體育元素，為社區注入了一股嶄新的活力，相關措施除提升年青人對體育運動的熱情，也鼓勵他們勇於嘗試和追夢，可說是別具意義。

霍震霆指，港協暨奧委會將繼續與各界合力推動香港體育發展，期待在明年杭州亞運、巴黎2024年奧運會，以及 2025年粵港澳合辦的全運會上，再次展現香港運動員與體育界努力不懈的成果。

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記者：李榮忠