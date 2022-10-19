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【移民潮】兒子全家移日被獨留在港　鮑起靜3句錄音超催淚引發共鳴

育兒經 18:10 2022/10/19

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鮑起靜神演出，3句錄音超催淚引發共嗚。

台慶劇《下流上車族》，只播映兩集已經大獲好評，故事情節貼地反映現實，各演員入型入格。昨晚播映鮑起靜對著電話的一幕，鮑姐帶出仔女移民，被遺棄在香港，感到孤獨難受的現況，短短三句錄音已經觸動人心，非常催淚。

最新影片推介：

無綫55周年台慶劇之一的《下流上車族》，於本周一(17日)首播，由搞笑鬼才林敏驄、江美儀及影后鮑起靜領銜主演，故事題材貼地，笑中帶淚，引發不少共鳴！

鮑姐昨晚的神演出，發揮得淋漓盡致，飾演鮑姐兒子的閔家寶（林景程飾演），因為鮑姐跟新抱肉絲米有爭執，兒子決定帶埋老婆同孫仔移民日本，遺留媽媽在港孤獨生活，鮑姐卻自我催眠，幻想兒子回港會接埋她到日本，三代同堂生活。

現實是兒子根本沒有這個打算，即使平時發訊息給他，兒子都是已讀不回。鮑姐意會到兒子根本無意帶她移民日本，悲從中來時，她拿起電話大罵兒子

阿媽依家唔及老婆親係咪呀？吓？你揼低我就去移民係咪呀？吓？你唔理我喇，我養到你咁大！

但她大罵完兒子後，又有感說話太惡，想了想便將錄音刪除。之後鮑姐語帶輕鬆再留言給兒子

家寶呀，我依家學緊日文，我同次郎一樣學緊食日本菜，隨時都可以移民去日本喇，係啊！哈哈！不過日本嘅五十音太難，我學極都唔識，不過唔緊要啦！我去到日本唔出街，唔同人講嘢，咁得喇啩！

 

 

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說罷，她收起笑容，再次刪除錄音，決定講出心底話，她哽咽說：「家寶呀，我同肉絲米生活習慣唔係幾同，所以有少少拗撬啫係咪？你哋就帶住個孫去日本……」她愈說愈激動，聲線和嘴巴顫抖着說：「家寶呀，阿媽兩個老公都走咗喇！咁我淨係得番你，你係咪都唔想要我喇？係咪吖？」

入行逾50年的鮑姐，短短幾分鐘的演技令人動容，同時觸發新一代移民遺下老人在港獨居生活的現況，網民讚嘆她演這類型的角色好好，「鮑姐嘅對手只係手提電話，已經做出被阿仔遺棄既三種感情...直接鬧爆，扮作無事，動之以情.... 完全係教科書式演繹，勁！」、「完全感覺到作為老人家好驚俾個仔拋棄嘅感覺，超勁！不愧係影后」、「鮑姐演技好出色，各演員都入型入格，好貼地題材，反映現實，好好睇一套處境劇集。」

 

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責任編輯︰王明芳

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