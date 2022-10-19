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【食物安全】南非、加拿大及荷蘭部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 18:10 2022/10/19

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南非、加拿大及荷蘭部分地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（19日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指南非誇祖魯納塔爾省Harry Gwala District Municipality和豪登省Sedibeng District Municipality、加拿大薩斯喀徹溫省Rural Municipality of Lumsden No. 189和Rural Municipality of Redburn No. 130和魁北克省Les Jardins-de-Napierville Regional County Municipality，以及荷蘭南荷蘭省爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首6個月並無從南非進口禽肉。此外，本港今年首6個月從加拿大進口約60公噸冷藏禽肉，以及從荷蘭進口約50公噸冷藏禽肉。

發言人表示，中心已就事件聯絡南非、加拿大及荷蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津

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