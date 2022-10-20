【公關一姐】主動思考自己的位置和角色 從前恒生公關一姐學職場智慧

▲ 前恒生公關一姐王美琪（May）早前退休。

前恒生公關一姐王美琪（May）早前退休，雖然我倆早已認識，但得悉她退休的消息，仍不敢相信，因她永遠活力充沛、精力無限，怎看也不像退休人士。當時禁不住直接問她：「咁快退休？唔係啩？！你係咪提早退休？」一向爽朗的May燦爛地笑着說：「無提早退休，我俾身份證你睇喇！」邊說邊給我驗明正身。她就是如此爽朗，所以我經常說：「愈識得你耐，愈覺得你可愛！」

有天，又跟她談話，那時她大概還有一周便正式卸任，但見她還是眉飛色舞地說：「我們恒生早前把××裝修了，現在煥然一新啊！」、「我們恒生未來有這樣的發展」，與她當年初入職擔任傳訊及企業可持續發展總監一職時的熱情無異。見得多一般在退休前已一副退休模樣的人士，但像May即將退休還對公司熱熾得像蜜月期似的，實屬罕見，我笑道：「阿姐呀，你過幾日就退休了！還不斷地把恒生掛在嘴邊！」她熱情地回答：「Oh！You've got to be a fan to work for your organization！」（你得成為粉絲才能由衷地為公司效勞呀！）

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這番話甚具職場智慧，亦是具成熟心智者才會有的視角，皆因每間機構都有好和未夠好的一面，每個位置都有其樂趣和不太樂趣之處，視乎一個人選擇聚焦在哪。在職場上夠成熟的人，會選擇主動去發掘、聚焦去看機構好的一面，且思考自己的位置和角色，如何令機構更上一層樓，這樣的人，無論去到哪裏，都是機構的價值資產。

早前寫了一篇《離職，是一場修養的考驗》，頗有迴響，我們都可在此城看到，文章提及的反面例子比比皆是；之後反而一直想寫一個在香港出現的正面例子，而May就提供了一個如何優雅和專業地離職的最佳示範。這樣的一位女子，正如我跟她說：「You still have so much to offer！」（你仍有數不盡的東西可貢獻啊！），就她的職場智慧已是值得後輩學習的地方。

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