【施政報告】5大屋邨年底試行廚餘回收　政府擬修例禁止使用部分家居裝修用具

▲ （陳國峰攝）

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，提到今年內開展公共屋邨廚餘收集試驗計劃，政府消息人士稱，試驗計畫為期18個月，年底將率先於石排灣邨、彩德邨、尚德邨、觀龍樓及蓮翠邨5個屋邨推行，預計2023至24年度會合共在約15個大型屋邨，即約100座樓宇中，試驗智能回收桶收集廚餘，並提供「綠綠賞」積分獎賞。

施政報告也指，將研究立法要求大型屋苑和屋邨及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理，政府消息人士稱，物業管理公司及業主組織需自行安排回收商處理回收物，當局將於明年提交條例草案予立法會。

另外，施政報告也提到，將修改《噪音管制條例》規管家居裝修噪音及擴音器叫賣的噪音，並設立定額罰款機制。政府消息人士透露，初步將禁止家居裝修使用10公斤以上撞擊式工具，如破碎機等，亦會禁止商舖的公眾地方使用擴音器叫賣。至於使用10公斤以下的撞擊式工具，包括鑽孔機等，則需預先呈報，環保署會限制使用有關工具的時間及日數等。

施政報告又表示，將檢討《環境影響評估條例》程序，優化及精簡環評程序並提升運作效率。消息人士透露，預料今年內可完成檢討，年底會向立法會及環境諮詢委員會匯報，並在明年逐步開放中央環境數據，包括環保署對水質、噪音及空氣等的監測數據，助更有效率完成環評，預計環評程序可由目前的36個月，壓縮至18至24個月。

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記者：黃小冰