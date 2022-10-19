【科大新校長】第五任校長葉玉如今履新　稱目標之一是培養科大成員歸屬感

▲ 葉玉如今日履新，成為科大第5任校長。（資料圖片）

香港科技大學校長及晨興生命科學教授葉玉如今日（19日）履新，接替提早離任的史維，成為科大第5任校長。葉玉如今向全校師生及校友等發出電郵，指上任後的目標包括培養大學成員的信任及歸屬感、加強他們的同理心等，並招募世界各地人才，確保學校保持創新，讓科大成為師生實現及超越潛能的地方。

葉玉如今日履新，她指很榮幸可以服務她熱愛的校園及人們。談到大學發展，葉玉如說，隨著科大踏入第4個10年，必須共同努力創造及知識轉移，以滿足當今瞬息萬變的世界需求，並開發技術、實施新穎的概念，幫助解決緊迫的全球性問題，如人口老齡化，流行病和氣候危機等，亦要繼續創新及國際化，並進一步整合大學社區。

她又認為，人才是成功的核心，因此近期目標之一，是提升科大社群的信任感及歸屬感，亦要努力招募及留住來自各地的人才，並培養學生的同理心，裝備他們成為能夠理解社會議題、適應世界快速變化的學生。

她提到科大（廣州）校區，指出兩個校區將合作將教育、研究、知識轉移提升至新水平，擴大科大在大灣區的足跡，並持續建立及深化與政府、業界及社會各領域的接觸及合作，亦會在本地、區域及國際層面上，與不同組織建立合作關係。

葉玉如最後亦說，科大不只是工作及學習的地方，亦是一個正蓬勃發展的社區、可建立長期關係的家園。她稱，將致力確保科大在創新方面的發展，令大學成為每個人都可以實現超越其潛力的地方。

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記者：黃悅晴