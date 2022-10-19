【為人師表】晒學生超低分默書彈學生親製食物難食　中學老師被指網上公審學生

▲ 家長接唔接受到？

為人師表理應循循善誘，就算學生表現不好，都應該用心去感化及教導。最近網上就流傳幾張IG Cap圖，帳戶疑似由一名中學女老師持有，分享教學的日常工作，當中有學生默書成績及師生合照，而最爆的是還有老師的三點式照，在下方留言呼籲學生不要Cap圖，事件引起網上激烈討論，但網民反應兩極。

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有網民在「香港單身狗關注組」上出Post留言指「原來為人師表可以咁樣公審啲學生，其實唔好食咪算，仲要咁樣post上網。」然後附上幾張ig story的照片，疑似該中學女老師的帳戶流出，照片包括一張英文默書範圍及中二生的超低分默書成績、學生整的Tiramisu，下一張是吃過的Tiramisu照片，附加文字「係我人生入面食過最硬嘅Tiramisu」、女老師再發問ig朋友「該如何處理它」。

另外還有學生整的缽仔糕圖，下一張寫住「我人生食過最難食嘅缽仔糕」、另外還有該老師跟學生的合照，寫住「覺得自己青春咗十年」最後一張是該老師的三點式照片，寫住「一開咗學我肥咗」還警告同學們不要cap圖，否則unfriend！換句話說，即是有學生follow她。

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網民反應兩極

該貼文一出，即時引發熱議，短短半小時已經收逾百個回應，不過反應兩極，有人覺得老師咁做是拉近師生距離，亦有人覺得她為人師表，心地不好。「如果我係學生 我見到會好唔開心」、「為人師表心地唔好」、「身為家長嘅我好想教訓一下呢個Miss」、「其實依啲人先係最恐怖，我相信佢收學生禮物嗰陣時表面上係好感激好溫和 ，但背地裏就嫌三嫌四。」、「唔好話學生啦，朋友整嘢畀你食覺得唔好食，你都唔會咁樣貼出嚟公開話難食啦，基本禮貌。」、「為人師表唔止要識字，識品更重要。」

亦有網友撐老師：「睇似同學生玩得好開。但而家俾正義魔人捉嚟公審中」、「擺明如果學生唔中意佢就唔會送野俾佢食啦。就係玩得埋先送。知會俾老師串都要送。好明顯成班同學都有佢ig. 但就係有人唔抵得老師受歡迎要拎出嚟審佢。」、「其實有咩問題呢，就係過份保護先令到時下年輕人經唔起挫折」、「我中學時都會同老師互串，通常呢啲老師先多人中意，玩得開，同師生關係最接近，比較年輕一輩的老師，通常朋友之間先會咁玩，由此可見該名老師多麼受學生歡迎，仲會加學生ig，只不過係俾少部分有心人士擺上枱。你哋啲老人家係唔會明。」

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責任編輯︰王明芳