【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　一文看清大專院校回應

▲ 李家超今發表任內首份施政報告。（林宇翔攝）

特首李家超今日（19日）發表任內首份施政報告，提出增加約1,600個教資會資助研究院研究課程學額，由現時約5,600個，逐步增至2024/25學年的7,200個。施政報告亦提出，擴大「指定專業╱界別課程資助計劃」（SSSDP）至8,000學額。政府消息人士指，上述措施共涉額外撥款16億元。另外，政府目標是未來5年內，教資會資助大學的學生當中有35%修讀 STEAM 學科、60%修讀與國家「十四五」規劃下香港發展為「八大中心」相關的學科。

香港浸會大學、嶺南大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學、香港科技大學及香港大學校長晚上聯合發聲明，歡迎特首宣布的多項支持本港高等教育和創科產業發展的新政策，其中吸引關鍵人才、增加教資會資助研究院研究課程學額的舉措，將為香港經濟的未來發展提供大量人才。聲明指，各校將繼續積極與世界各地大學通力合作，矢志爲香港和國家在培育人才、科研、社會服務等方面作出貢獻，促進香港成為國際創科中心、國際教育中心以及中外文化藝術交流中心。

多間大專院校亦各自發表回應，港大指，歡迎政府增加相關資助學額，延長非本地畢業生的留港期限，以及加强培育STEAM人才，為年青人提供學習和實習機遇等措施，相信香港高校的基礎科研扎實，有良好的科研範式，既有國際學術環境、又背靠內地龐大的科研轉化市場，在新措施支持下，能吸引海內外最優秀的科學家，推動香港成為國際創新中心。

中大發言人指，歡迎一系列培育、吸納人才，以及推動香港創新科技發展的措施，相信有助培訓及吸納科研人才，推動創科，為香港、國家及世界作貢獻。發言人說，很高興施政報告中有不少倡議內容與校方的建議相符。

科大校長葉玉如說，有關推動教育、創科以及招攬人才等一系列措施，為香港成為國際創科中心注下強心針，稱樂見政府提出積極延攬人才的措施，又認為內容顯示政府在規劃如何促進香港創科發展作全盤考慮，相信會為港帶來龐大投資及就業機會，亦為高教界提供更多與業界的合作機會。

理大校長滕錦光說，有信心新一份施政報告可以幫助本港把握發展創科產業的黃金機遇，為青年人提供更多發展機會。校方亦歡迎政府增加研究課程學額和提升其超額收生上限，認為有助大學培育更多高水平研究人才。

浸會大學校長衞炳江表示，施政報告中推動創科發展的措施有助香港的創科可持續發展，吸引創科企業的人才在港工作，及令科技初創企業有更多機會與來港科技人才及企業交流及合作，發揮協同效應；而教資會增加資助研究型研究生學額，則可以增強本港大學的研究能力，長遠而言能夠優化本港人力資源，有利於提升香港的競爭力。

城市大學指，歡迎港府在未來5年內逐漸增加教資會資助研究課程學額，期望有關方面全面檢討相關學額的分配機制，確保公平合理分配資源和更能配合政府在施政報告中，強調「壯大創科人才庫、增強發展動能」的願景。

嶺南大學副校長莫家豪就說，支持增加教資會資助研究院研究課程學額，但關注如何將學額公平地分配到8所資助大學。他又說，教資會資助大學有35%學生修讀 STEAM 學科的目標不易實現，認為教資會或需審視其對大學提供新課程的評審過程，又說如何界定STEAM學科尤為重要。

教大校長張仁良認為，施政報告內提出的相關措施充分顯示特區政府對培育及吸引人才來港的決心，長遠亦有助提升香港的競爭力，配合大灣區發展。他亦技持推動教育創新，包括在2024/25學年前，在最少四分之三的公帑資助學校推行編程教育，以及在初中課程加入人工智能和創科等元素。

恒生大學校長何順文認為，施政報告中有關高等教育的建議，如擴大SSSDP資助學額，及推出更多應用學位課程等等，加上其他的吸引人才措施，都能提升本港高等教育的長遠發展，增強本港的競爭力，有利於大灣區的人才培訓。

東華學院校長陳慧慈說，相信擴大SSSDP資助學額將吸引更多新力軍加入醫療護理行業。對於施政報告中提出在SSSDP 下優先考慮融合職學聯通安排的應用型課程，加大院校錄取職專資歷的學生彈性，她認為，將能惠及更多現職從業員或進修人士享有SSSDP資助，減輕有進修意向人士的學費負擔。

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責任編輯：黃悅晴