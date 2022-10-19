【施政報告2022】港府資慢病高風險者半額治療費　病人組織倡為收費「封頂」

▲ 港府資慢病高風險者半額治療費，病人組織倡為收費「封頂」（資料圖片）

港府近年着重發展基層醫療，減公營醫院負荷。特首李家超首份施政報告表示，明年起優化長者醫療券，包括將每人每年2,000元的醫療券「加碼」至2,500元，並容許夫妻共用及擴展適用範圍；另會資助地區康健中心患慢性病高風險會員，到家庭醫生治療的一半費用。

有病人組織倡港府為計劃中家庭醫生服務收費「封頂」，吸引低收入人士使用；另有議員建議善用社區藥劑師為慢性病患者提供藥物，及增加醫療券的指定用途。

最新一份施政報告提到，現時醫療體制「重治療、輕預防」，據了解，當局預計65歲或以上人口會由2019年130萬人升至2039年250萬人、慢性病患者亦會由2021年的220萬升至2039年300萬，屆時公營醫院將不勝負荷，故現時有必要作出醫療改革，由目前以治療為主、以醫院為中心的格局，轉向以預防為重、以社區為中心。

港府推出多項措施，包括優化長者醫療券，明年起實施為期3年的先導計劃，將現時每名長者每年2,000元的醫療券加碼至2,500元，不過長者需先使用至少1,000元，才可領取增添的500元，並容許夫妻共用，即一名長者最多可用盡5,000元，據了解合資格長者達145萬人，即預計需額外撥款多6億元開支 。

另醫療券適用範圍會擴至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、臨床心理學家及言語治療師，以及經專業評訂購買醫療設備，例如助聽器等，但預料不會包括視光服務。醫衞局亦指正積極研究容許在大灣區內地城市生活的港人，使用長者醫療券繳付內地醫療保險費。

此外，港府將推出為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，明年起轉介經地區康健中心識別有高血壓或糖尿病高風險的會員至家庭醫生，作進一步檢查，可獲港府資助約治療費用；據了解，當局正研究適用價格範圍，料每年治療次數上限為數次，估計可惠及200萬港人。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌建議，港府應為計劃中家庭醫生服務收費「封頂」，吸引低收入人士使用，另如推行後成效良好，應盡快涵蓋至其他慢性病，如痛症、骨質疏鬆等。

港府亦計劃成立「基層醫療健康管理局」，專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務；消息人士指，該局是一個法定機構，料規模不及醫管局，將有法定權力，如訂立家庭醫生標準等。醫衞界立法會議員林哲玄認為，該局應統籌基層醫療，包括訂定水平和規則、監督合規性等，也應該提供網上平台讓服務提供者轉介、溝通、記錄病情進度；他又建議港府用社區藥劑師為慢性病患者提供藥物，又增加醫療券的指定用途，例如一年一次的「洗牙券」、「體檢券」。

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記者：鄧凱文