【施政報告2022】消息指港府下月起改藥物註冊制度　中國藥物可在港申註冊

▲ 消息指港府下月起改藥物註冊制度，中國藥物可在港申註冊（資料圖片）

為爭取更多新研發藥物可在港使用，消息指港府將於下月起改良藥物註冊制度，讓4個國家所研發的藥物可用於本地藥物註冊申請，包括中國、巴西、韓國及新加坡；據了解，當局認為這4個國家藥物發展已成熟，冀加快藥品供應更多元化，由於沒有針對特定的藥物，因此暫時未有新增藥物的數目及種類。此外，港府亦會增設一個「中醫藥發展專員」職位，加強中醫藥發展及政策統籌工作，包括制定中醫藥發展藍圖等。

目前本港藥物註冊制度採用「第二層審查」，即若要註冊新研發藥物，首先要在32個列表國家或地區內，如美國、英國、日本等，取得兩個或以上藥物規管機構或當局發出的藥劑製品證明書（CPP），才交由衞生署處理含新藥的註冊申請。現時中國並非在列表國家之內，消息指，港府將於下月起改良藥物註冊制度，讓4個國家包括中國、巴西、韓國及新加坡所研發的藥物可用於本地藥物註冊申請。

在推動中醫藥發展方面，港府將強化醫務衞生局中醫藥處的職能，設立「中醫藥發展專員」職位，據了解，當局只會聘請一人出任該職位，負責帶領醫衞局中醫藥處發展，加強中醫藥發展及政策統籌工作，包括制定中醫藥發展藍圖；當局亦會將政府資助中醫藥門診服務名額，由每年60萬個增加至80萬個。

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記者：鄧凱文