  • 24°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 00:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【施政報告2022】消息指港府下月起改藥物註冊制度　中國藥物可在港申註冊

社會 18:30 2022/10/19

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

消息指港府下月起改藥物註冊制度，中國藥物可在港申註冊（資料圖片）

為爭取更多新研發藥物可在港使用，消息指港府將於下月起改良藥物註冊制度，讓4個國家所研發的藥物可用於本地藥物註冊申請，包括中國、巴西、韓國及新加坡；據了解，當局認為這4個國家藥物發展已成熟，冀加快藥品供應更多元化，由於沒有針對特定的藥物，因此暫時未有新增藥物的數目及種類。此外，港府亦會增設一個「中醫藥發展專員」職位，加強中醫藥發展及政策統籌工作，包括制定中醫藥發展藍圖等。

目前本港藥物註冊制度採用「第二層審查」，即若要註冊新研發藥物，首先要在32個列表國家或地區內，如美國、英國、日本等，取得兩個或以上藥物規管機構或當局發出的藥劑製品證明書（CPP），才交由衞生署處理含新藥的註冊申請。現時中國並非在列表國家之內，消息指，港府將於下月起改良藥物註冊制度，讓4個國家包括中國、巴西、韓國及新加坡所研發的藥物可用於本地藥物註冊申請。

在推動中醫藥發展方面，港府將強化醫務衞生局中醫藥處的職能，設立「中醫藥發展專員」職位，據了解，當局只會聘請一人出任該職位，負責帶領醫衞局中醫藥處發展，加強中醫藥發展及政策統籌工作，包括制定中醫藥發展藍圖；當局亦會將政府資助中醫藥門診服務名額，由每年60萬個增加至80萬個。

最新影片：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文

相關文章

【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　一文看清大專院校回應
19:44 2022/10/19
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　一文看清大專院校回應
【施政報告2022】港府資慢病高風險者半額治療費　病人組織倡為收費「封頂」
18:00 2022/10/19
【施政報告2022】港府資慢病高風險者半額治療費　病人組織倡為收費「封頂」
【施政報告2022】醫管局銳減專科穩定新症輪候時間　消息：不排除將舊症轉介至私營醫療
18:01 2022/10/19
【施政報告2022】醫管局銳減專科穩定新症輪候時間　消息：不排除將舊症轉介至私營醫療
【施政報告2022】港澳辦讚方向明確舉措有力　中聯辦：有效回應市民關切
21:12 2022/10/19
【施政報告2022】港澳辦讚方向明確舉措有力　中聯辦：有效回應市民關切
【施政報告2022】倡三大媒體推動流行文化走出香港　電訊盈科表示歡迎及支持
21:11 2022/10/19
【施政報告2022】倡三大媒體推動流行文化走出香港　電訊盈科表示歡迎及支持
【施政報告2022】機管局支持機場城市發展　加強與大灣區連繫的項目
21:16 2022/10/19
【施政報告2022】機管局支持機場城市發展　加強與大灣區連繫的項目
【施政報告2022】李家超任內首份施政報告　一文看清各界評價及回應
21:52 2022/10/19
【施政報告2022】李家超任內首份施政報告　一文看清各界評價及回應

你可能感興趣

【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　一文看清大專院校回應
19:44 2022/10/19
【施政報告2022】八大研究院研究課程及SSSDP資助學額加碼　一文看清大專院校回應
【施政報告2022】港府資慢病高風險者半額治療費　病人組織倡為收費「封頂」
18:00 2022/10/19
【施政報告2022】港府資慢病高風險者半額治療費　病人組織倡為收費「封頂」
【施政報告2022】醫管局銳減專科穩定新症輪候時間　消息：不排除將舊症轉介至私營醫療
18:01 2022/10/19
【施政報告2022】醫管局銳減專科穩定新症輪候時間　消息：不排除將舊症轉介至私營醫療
南韓 衞生署 中醫 巴西 記者 公立醫院 中國 美國 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
18:46 2022/10/18
【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光
【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點
13:25 2022/10/19
【施政報告2022】李家超發表任內首份施政報告　一文看清政策重點
【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招
14:07 2022/10/19
【不正常愛情研究所】前空姐Susuca爆業界男女關係開放　見識大婆對付小三勁高招