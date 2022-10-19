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【施政報告2022】醫管局銳減專科穩定新症輪候時間　消息：不排除將舊症轉介至私營醫療

社會 18:01 2022/10/19

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醫管局銳減專科穩定新症輪候時間，消息指不排除將舊症轉介至私營醫療

公立醫院專科門診服務輪候時間長一直為人詬病，特首李家超於施政報告表示，醫管局將多管齊下，包括增撥資源處理新症、理順轉介安排處理跨科個案、設立綜合診所等，目標在下一個年度將公院內科專科穩定新症的輪候時間減少20%，即將現時約120周減至少於100周。港府消息表示，不排除會將覆診個案轉介至私營醫療跟進。

醫管局將落實一籃子措施，縮減公院內科專科穩定新症的輪候時間，包括普及化視像會診、推出新藥品送遞服務模式，理順轉介安排處理跨科個案、設立綜合診所提供跨專業支援，及加強透過基層醫療及公私營協作跟進穩定病人等。

增加人手方面，港府會要求合資格醫護專業人員在公營醫療機構服務一定年期，及引入非本地培訓牙醫及護士；消息人士料，方案與引入非本地培訓醫生相似，均循有限度註冊及特別註冊引入。港府亦會全力推動第一個「十年醫院發展計劃」，未來5年增加約4,600張病床和約80間手術室；據了解，港府已在籌備第2個「十年醫院發展計劃」，將包括「北部都會區」醫院網絡建設。

此外， 醫管局會建立「不常見疾病資料庫」，促進與全國罕見病診療協作網及香港基因組中心交流合作；基因組中心行政總裁羅思偉表示歡迎，期望透過更多跨地域合作，促進醫學和科學研究，推動基因組醫學，讓更多病人受惠。

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記者：鄧凱文

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