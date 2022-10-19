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【下流上車族】鮑起靜年青時超具仙氣　鮑姐為家庭放棄做花旦轉當甘草

娛樂 19:15 2022/10/19

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TVB台慶劇《下流上車族》本周一（10月17日）才開播便已贏得口碑，當中飾演「投訴王」的鮑起靜非常搶鏡，當中她在第2集對手提電話私訊兒子（林景程飾），以3種不同方式演繹知道兒子拋下她移民日本，被網民大讚簡直是演技教科書。

現實中的鮑起靜為廿四孝媽和賢妻一名，年青時鮑姐為養家放棄星途，轉做甘草演員。其實鮑起靜出身演藝世家，她的父親是著名演員鮑方、弟弟是獲奧斯卡金像獎最佳攝影獎的鮑德熹。

【下流上車族】林敏驄花盡下流手段圓「上車」夢　得公屋等同人生贏家？

鮑起靜年青時。

鮑姐在19歲參加長鳳新電影訓練班，更因此認識了現時的老公方平，惟相差3年的二人當時未有一見鍾情，反而以姊弟相稱。後來，鮑姐與方平於電影《白髮魔女傳》合演情侶，最終戲假情真，鮑姐因愛上方平，不過未有即時向對方表白，當時鮑姐爸爸更出口提醒女兒，指方平的女人緣太旺。

然而，鮑姐與方平漸漸相戀更發展至談婚論嫁的階段，鮑姐身邊的親友也提醒她別貪圖方平靚仔，經過詳細考慮後，她最終決定忠於自己的心，嫁給方平。鮑姐曾說：「方平說另一半的心要美，他覺得我很適合他......我真的很愛他！就算十年後分開都不枉此生。」

鮑起靜與方平合演《白髮魔女傳》

演劉永母親

之前，無綫官方社交網推出一條鮑姐年青時接受賈思樂及陳玉蓮訪問片，從短片所見當年的鮑姐不但與現在一樣平易近人，而且五官標緻，笑起上來亦相當甜美；更讓人意外的是，鮑姐當年的打扮現在看起來依然零違和感，盡顯其時尚觸覺。

對於鮑姐陳年靚Look曝光，網民大讚：「鮑姐後生真係好靚，遺傳基因好強，鮑方叔叔！超鍾意睇佢兩父女做戲。」、「依家都好靚。」、「清純，美麗」、「好有氣質」、「女神級」、「後生靚到老，靚得自然。」更有網民指出鮑姐年青時有楊恭如、陳自瑤及黃造時的影子，更笑言下次若要找人演鮑姐年青版可考慮陳自瑤。

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30歲演劉永母親

可是在80年代，鮑姐夫婦二人同時與電影公司解約，經濟拮据，於是鮑起靜為養家轉投麗的電視，甘願放棄當花旦做電視台甘草。

鮑姐曾於受訪中憶述，拍第二部劇已經要演劉永的媽媽，而現實中她只較對方年長兩歲而已：「當時的我只有30歲，這種急速轉變是很大的成長動力。我很幸運，很快就越過心理關口，不再當自己是花旦，樂於做甘草。」

鮑姐與女兒、女婿及一對孫。

幸福外祖母

方平後來轉為主力當電影監片人，工作不免需要長駐內地，面對娛圈誘惑眾多，鮑姐對丈夫很信任，大讚他婚後安份又顧家，她笑言：「我想會有很多女人接近他......我經常跟他說，如果有甚麼事也好，你千萬別告訴我！」

另外，因為鮑姐當年剛轉拍劇集時，家中經濟壓力大，所以生下一個女兒後便算，放棄多生一名小孩的念頭。幸好現在的鮑姐兒生活得幸福美滿，居於英國的女兒育有一對子女，做幸福外祖母。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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