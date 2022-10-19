【中大新校徽】段崇智：不會急切作出改動　強調沒有捨棄或更改大學校訓

▲ 為迎接創校60周年，中文大學本月17日推出新校徽。（資料圖片）

為迎接創校60周年，中文大學本月17日推出新校徽，亦推出「簡化版」，惟新形象惹來風波，有多名中大校董質疑校方事前無諮詢。校長段崇智今（19日）開腔回應，稱會繼續聽取意見，投入充分的時間讓中大成員作更深入的了解，不會急切作出改動。他又強調，沒有捨棄或更改大學校訓，官方紋章亦沒有改變。另外，校方亦公布形象更新的時序及重要事件。

中大校網已換上新校徽，社交平台則使用簡化版的標誌。校方昨日回覆本報查詢時表示，將按計劃推行品牌更新，並在未來數周與各持份者緊密溝通，解釋是次計劃理念。校方今就更新形象一事發表聲明，校長段崇智說，非常感謝大家對中大的關注及關心，連日來收到來自教職員、學生、校友及公眾的意見，校方聽到各位的意見，懇切希望與各持份者正面積極地溝通。

他指，衷心了解大家的憂慮， 在接下來的日子，校方定會加倍努力，繼續聽取意見；並投入充分的時間，讓中大成員就大學的形象更新方案有更深入的了解，包括探索及達成新方案當中的詳細經過，其背後的理念等，讓大家熟悉新設計元素的應用，而不會急切作出改動。

段崇智亦澄清，是次更新形象設計絕對沒有捨棄或更改大學校訓，強調「博文約禮」一直都是、亦必將繼續是中大的校訓。他亦說，中大的官方紋章沒有改變，大學依然以「結合傳統與現代，融會中國與西方」為使命。

對於為何推出簡化版、沒有列明校訓的校徽，中大今解釋，簡化版的校徽設計更適合數碼時代的日常應用，做法與多家國際知名大學一致。校方指，對普羅大眾或不熟悉中大的人而言，尤其在使用手機或較小的電子屏幕上，「博文約禮」四個字較難辨識，簡化的用意是令中大形象能更清晰地在數碼平台上呈現。

中大亦指，今次並非首次採用不帶校訓的校徽版本，以往曾在頒授學位典禮前後於百萬大道兩旁懸掛旗幟，旗幟上的校徽並不帶校訓；崇基校園地標未圓湖旁邊的石橋上，亦刻有不帶校訓的校徽；1967年紋章院的文件上展示的校徽，亦是中心印有金鳳圖案的紫色圓形標誌。

▲ 中大推出簡化版校徵，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。（中大網頁圖片）

校方又公布形象更新的時序，提到由2018年起邀請多位來自香港、內地和世界各地的傑出中大校友組成「環球校友諮詢委員會」，委員會於2019年8月建議中大提升形象，校方及後成立諮詢委員會，進一步討論與大學形象和聲譽相關的議題。直至2020年12月，校方按建議成立督導委員會及項目小組，由大學管理層代表以及兩名學院及書院代表組成，專責討論加強持份者聯繫與大學形象建立工作相關的方向、重點和優先事項，並委託專業顧問公司開展形象探索歷程。

校方於2021年6月至12月進行探索，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士進行對話，了解他們對中大形象的看法；由12月至今年6月，督導委員會考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計，並於今年9月22日向大學校董會執行委員會匯報最終建議。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴