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【施政報告】學者料發展商參建資助房屋意欲高　憂「簡約公屋」造成資源重疊

社會 19:50 2022/10/19

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（資料圖片）

行政長官李家超今（19日）發表任內首份施政報告，多項房屋政策有大改變：

  • 推出全新「簡約公屋」，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年建3萬伙
  • 未來五年整體公屋供應增50%，由原來10.05萬伙，增至15.8萬伙
  • 公屋綜合輪候時間「封頂」，四年內由6年降至4.5年
  • 新建居屋單位面積「封底」，2026/27年度起，每單位實用面積不少於279平方呎
  • 落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助12 000戶提早3至18個月上樓
  • 善用市場力量，鼓勵私人發展商參與興建資助出售房屋

據悉「簡約公屋」即是過渡性房屋，改由政府興建，《施政報告》訂立建屋目標，期望壓縮公屋輪候時間。

香港都會大學「公共及社會政策研究中心」研究員馬耀宗指出，「簡約公屋」定位與「過渡性房屋」相似，都是為輪候公屋3年以上人士提供臨時居所，2者在資源定位上或有重疊性。他又指，現時有不少由NGO主導的「過渡性房屋」，租金水平與傳統公屋相約 ，「簡約公屋」的低租金優勢或令「過渡性房屋」難以營運，政府需要更詳細規劃，確保資源有效運用。

就私人發展商參與興建資助房屋計劃，馬耀宗認為，政府需要研究如何有效監管，同時提供經濟誘因令私人發展商去參與計劃。他認為按現時私人樓價走勢波動，相信私人發展商亦會希望能參與不同類型的項目去增加收入來源。

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責任編輯：陳梓蔚

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