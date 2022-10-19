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男神魏浚笙拍廣告奉旨喪食　Jeffrey終於可放縱：食咗一星期quota

娛樂 20:05 2022/10/19

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男神魏浚笙

男神魏浚笙（Jeffrey）人氣不斷升，日忙夜忙隨時連食飯都冇時間，日前他為大型商場的美食樓層拍宣傳短片，並率先試當中玩全新的「Good Food Good Times」Eat • Play • Earn AiR Metaverse遊戲，更先後到訪4間不同食肆，點各款各樣不同的美食，由早吃到晚。

相比平日為了工作要節制飲食，Jeffrey坦言今次大解放，極為享受拍攝過程：「我熱愛美食，但又要保持身型，很多時都不敢吃太多。但是次的拍攝可說是奉旨盡情享受各國佳餚，從日式燒肉到精緻粵菜，甚至甜品，應有盡有。拍攝過程令我相當興奮，完全是一天吃進了一星期的quota，事前更為這個拍攝特意戒口兼加倍努力運動了兩星期，但也絕對值得！」

宣傳片內，更大玩創新CG元素，效果相當搶鏡，Jeffrey看到成品後都大讚：「我自己閒時也喜歡打機減壓，但都比較弱，通常一出場就輸，但今次有機會化身遊戲世界中的主角，感覺很威很神奇！」

屆時，在商場門口亦將鋪天蓋地地展示Jeffrey為活動所拍攝的宣傳照，除商場入口的兩條巨型圓柱外，電梯大堂亦設有極為矚目的巨型Jeffrey打卡牆，甚至在升降機門前和升降機內，亦可捕捉到Jeffrey的身影。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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