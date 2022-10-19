【施政報告】目標2年後逾9成小學行小班　消息：倘再下調中學開班線恐礙教學

▲ 特首李家超任內首份施政報告提出，目標在2個學年後逾9成公營小學實施小班教學。（資料圖片）

師生流失問題一直備受學界關注，特首李家超任內首份施政報告今日（19日）出爐，目標在2個學年後逾9成公營小學實施小班教學，惟未回應早前學界提出彈性調整每班派位及凍結班級數目等訴求。政府消息人士稱，現時中一最少26人便可以開2班，已是「極寬鬆」水平，倘再下調恐礙學生福祉，故需小心考慮。

教育局局長蔡若蓮上任後已提出小學全面小班教學正朝向9成目標，倘條件許可，目標是100%全港推展。消息人士指，目前全港已有8成小學推展小班教學，施政報告最新提出，目標在2學年後逾9成小學實施小班教學，並因應香港學生人口結構性下降，以「軟着陸」為目標，務實理順學額供求情況，採取停辦新校、重置、合併等措施。

被問到會否調整派位方法及開班線等，消息人士形容，目前中學開班線已非常寬鬆，中一最少26人已可以開2班，如學生人數太少，恐影響教學質素。

新一份施政報告隻字未提移民潮影響，政府消息人士認為，移民潮只是人口下降其中一項因素，倘施政報告提及亦不穩妥。對於教師流失，施政報告亦無着墨，消息人士稱當局一直關心教師團隊，由於收生人數下跌，整體教師人手需求無可避免減少，故會跟教資會商討，視乎個別科目教師供求，調整相關師訓課程學額。

教聯會表示，期望政府未來須加強支援取錄跨境生的學校，並考慮引入更多境外生源，例如大灣區及東南亞學生，自資全費就讀本港學校。

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記者：馮琪雅