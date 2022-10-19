【施政報告2022】港澳辦讚方向明確舉措有力　中聯辦：有效回應市民關切

▲ 兩辦高度贊揚行政長官李家超任内首份《施政報告》 （資料圖片）

行政長官李家超今日（19日）發表任內首份《施政報告》。兩辦高度讚揚，港澳辦形容，方向明確、思路清晰、舉措有力，充分展現新一屆特區政府作為當家人和第一責任人，知難而進的擔當精神。中聯辦則表示，一系列針對性措施有效回應了市民的關切。

國務院港澳事務辦公室發言人表示，行政長官李家超的施政報告全面準確貫徹「一國兩制」方針，方向明確、思路清晰、舉措有力。報告以習近平總書記今年「七一」重要講話提出的「四個必須」和「四點希望」為引領，詳細闡述了新一屆特區政府在築牢安全根基、提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定、促進青年發展、繼續共同抗疫以及說好香港故事等方面的施政理念，提出了一系列富有針對性和創新性的政策措施。

港澳辦相信，新一屆特區政府一定能夠忠實履行誓言，不斷完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能；香港社會各界一定會積極支持特區政府依法施政，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

中聯辦對施政報告表示歡迎，又指將一如既往地支持行政長官和特區政府依法施政，把握正確方向、勇毅破難前行；支持香港更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

中聯辦表示，報告在排解民生憂難方面，就土地房屋、醫療安老、教育和青年等社會普遍關注的痛點難點問題，提出了一系列針對性措施，有效回應了市民關切，展現了破難前行、擔當作為的施政新風。又稱注意到，在起草施政報告期間，為集思廣益，特區政府舉辦了34場諮詢會，開通公眾諮詢網站，聽取不同政團社團、界別代表和基層市民的意見建議，體現了民之所望、政之所向。

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責任編輯：趙居逸