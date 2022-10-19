【施政報告2022】倡三大媒體推動流行文化走出香港　電訊盈科表示歡迎及支持

行政長官李家超今日（19日）於立法會公布的上任後首份《施政報告》，當中提及成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」、以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港，並設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港等。電訊盈科表示，歡迎施政報告措施支持及推動本地文化產業發展。

電訊盈科發言人表示：「我們重視媒體及創意行業的發展，旗下本地免費電視ViuTV為製作人才及創意行業提供平台展示香港特色的創意作品。而集團的海外串流視像服務是東南亞最大串流平台，於16個市場為超過6000萬用戶提供服務，是推廣香港及內地優質內容的重要平台。

我們歡迎施政報告支持業界發展的措施及建議，於電影、電視及串流平台三方面為市場擴容，推動港產流行文化走出香港，以及鼓勵香港與內地及亞洲團隊於創意及內容上的合作。我們深信這些措施及建議，將有利推動包括電訊盈科在內的香港媒體及內容公司於內地及海外迅速發展。」

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