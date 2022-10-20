【電視風雲】劉天賜憶初入無綫拍《上海灘》點滴　悔恨若知收得不讓許文強咁早死

▲ 賜官劉天賜談及當年創作《上海灘》的幕後花絮。

人稱「賜官」的劉天賜，是香港編劇界元祖人馬，傳播界殿堂級人物，早已桃李滿門，嫡系徒弟如吳雨、王晶、陳翹英和邵麗瓊等，就連韋家輝、何麗全都是其學生。 見盡影視風雲的他於1990年決定到加拿大養尊處休，閒時寫書，去年獲得香港電影編劇家協會頒發「榮譽大獎」，回看今時今日影視現象，他嘆道：「因為唔肯變！」

近日，他為新書《賜官論編劇講喜劇》宣傳，然而筆者不才，總是參不透亞里士多德之名言：「喜劇的目標是把人描述得比我們今天的人更壞」，何解好人是悲劇的主角，喜劇反而讓「壞人」入屋，我以不解的心情向他請教。

「不打緊，悲劇盡頭是喜劇，喜劇盡頭是悲劇。要視乎觀眾的自我投射，即使是悲劇，他看到的是喜劇就是喜劇。人的性格決定命運，人要有性格才能產生戲劇性，沒有性格的，誰都不想去看吧……」

他明言，繼續寫作動機，是希望香港編導演新一代都要有新的想法，「我幫唔到手的！因為要做領導的人有這種想法才可全面革新。（不是多些跨區或合拍會好一點？）回到根本，如何做好自己本地節目先，做好了才可影響到其他地方跟隨，從而做回領導角色！（那怎樣看無綫這幾年挑戰？）因為唔肯變呀！」

▲ 今年74歲的劉天賜，人稱「賜官」，原是狄波拉尊敬他而取的花名。他曾擔任過香港不同傳媒的要職，1990年宣布退休，並到移民加拿大，閒時回港跟親友聚舊和寫書，著作有《賜官馳騁縱橫五十年》、《賜官講怪獸》等。（黃建輝攝）

《上海灘》一拍即合

他續說：「創新是一種冒險，也意味著要承擔超過5成失敗的機會，以前老闆會准你失敗，准你嘗試……」

誠然，那要回帶到七、八十代，他剛加入無綫的時候，那曾是一個百花齊放的電視廣播世界，他仍記得當年跟編導招振強談得來，達到他心中的「上海灘」的要求和感覺。

「他做了很多research ，將我們假想的《上海灘》實況呈現出來，陳翹英，梁建章是當紮的幕後，也相當畀心機。把電影《江湖龍虎鬥》（Borsalino）以及一些冒險小說，中間加點杜月笙的形象和黑社會鬥角，溝到觀眾不認得，已經好犀利，在當時是一齣很標青的電視劇。」

「個陣時都唔知咁收得，如果一早知就不會讓許文強咁早死啦！後來海外市場要求我們再拍，我們說無可能！他們問可不可以加番個孖生兄弟呀？！我就話，那要一早就定下來吧……」

▲ 賜官明言《上海灘》是他在無綫時，跟監製招振強一次愉快合作關係，「大家傾得埋！」（圖片：TVB）

邵逸夫的戲腳

難得他絕不留戀曾製作的經典劇，他反而感謝當時有一個願意試新風格的老闆，放手給戲劇製作部拍攝新劇種，「未必最古老就是最合適，有時破格的，亦可以好殺食，所以那時我同時批准拍一些實驗劇如《七女性》等，好像甘國亮是好標青的幕後，我又准他拍一些《無雙譜》、《山水有相逢》等劇集。」

在無綫那16年間，由電視台的劇本審閱、創作主任、製作總監到製作顧問，他更成為已故邵逸夫爵士看電影毛片（stock footage）的戲腳。原來邵逸夫有個小習慣是下午絕不約人，平均每天看5齣戲的他，找來好幾位朋友和親信陪他看戲／劇，

劉天賜說：「在樓上有一盞小燈仔，讓他一路看一路做筆記，好細隻字，睇唔到寫咩！即使有些戲真的悶得很，他都不會睡着，證明個他不會只注重賣座片。」

記得有次商討應否買內地製作的《三國演義》，大家看完都覺得比較沉悶，邵逸夫說：「不怕，這些劇愈悶愈多人睇，愈多人想知和想追當時發生甚麼事。尤其歷史劇，不容易改，而內地也有他們對歷史的觀點，所以這套片值得買。」

劉天賜：「最後亞視買了，結果果然很收得。他主觀見解百分之九十準確，實際上是眼光很獨到。」

▲ 劉父劉伯華在戰前已加入天文台並工作超過33年，他曾帶劉天賜到天文台遊玩，其時台長希活夫人更為劉父舉行退休派對。（圖片：受訪者提供）

捱壞了主角們

在香港影視巨人身邊總會有得著，而劉天賜何嘗不是影響往後電視劇製作的猛人。不忘告訴大家，在無綫戲劇製作中有一個劇組術語叫「0630」，06指早上6時開工，30即是第二天的6時，通常這代表連續通宵拍攝，若然戲份愈多，連續幾天通宵拍劇的機會愈大。

今天的他續解：「是我propose出來，要掌握陽光拍戲的需要，日頭拍打戲，夜晚可拍文戲。」

「這會令擔演主角的演員會好攰好攰。外景緊接廠景的話，好難有休息機會。試過有演員（楊群）生熱痱，渾身不舒服，其後要求有休息室和花灑沖涼，公司也酌情加建。不過那已是清水灣時代的事，我在那裏10多年，只知愈來愈辛苦，因愈拍愈複雜。我知道搬到將軍澳（電視廣播城）仲『杰』……」

點評無綫ViuTV

在商言商，此方法能令劇集產量穩定，符合上市公司製作規模和營運模式，那他如何看無綫和ViuTV競爭呢？劉天賜卻一語中的說：「ViuTV在品種上有生機，卻不是編排上。舉個例，如無綫是每5天一個循環，得要想想辦法，可能3日一循環，2日又或10日一循環？好像劇集，不需要逢5集有1個punch line，不要讓觀眾捉到路。而ViuTV也要攻擊大台欠缺、不能着手的地方。」

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他續指：「至於後生一代唔睇劇？好多原因，不只一個原因，劇種、長度等，以至於無論主題曲、製作仍然是舊時的東西，正所謂換湯不換藥。起用的人又好多老鬼，雖說老鬼可做出要求，後生未必做到，但那完全是劇本問題呀。其實拍劇是要有天書，英文稱之為workbook。以前10幾萬字，現在得番兩三頁幾千字就算，有陣時甚至連天書都冇，大家如何拿着對戲呢？」

劉天賜更指出近年處境喜劇（Situation Comedy）的問題，指出此劇種最需要的是排戲。「處景劇很少外景，靠走位和排戲達至效果，感覺像做舞台劇一樣。現在sitcom是無排戲這回事，無人知發生乜事，演員不會把劇本唸得熟，好的對白因為排練得好，演員之間接的『榫卯』才會準確，哪裡快，哪裡慢才會達致好對白和場口。」

愛之深，責之切，又或太認真，我們都把處境喜劇當成悲劇來看吧？

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記者：黃鑑江

場地提供：天地圖書