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【施政報告2022】機管局支持機場城市發展　加強與大灣區連繫的項目

社會 21:16 2022/10/19

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機管局支持機場城市發展。(資料圖片)

香港機場管理局表示，歡迎2022年施政報告支持「機場城市」發展願景。除了按目標於 2024 年完成三跑道系統工程外，機管局將繼續全力推進及落實各項加強與大灣區連繫的項目，讓大灣區旅客更方便地使用香港國際機場出行，並進一步促進「多式聯運」運輸服務，鞏固香港機場的國際航空樞紐地位及香港在大灣區物流鏈的關鍵角色。

機管局亦將按施政報告要求，全速推展亞洲國際博覽館二期項目。二期發展包括興建一座可容納二萬人的室內表演場地，及增加更多會展設施。人才培訓是機場長遠發展的關鍵，機管局感謝行政長官支持香港國際航空學院與內地航空培訓院校合作，促進青年學員到兩地機場實習，以及繼續與法國國立民用航空學院合辦課程，吸引「一帶一路」沿線國家的學生就讀，鞏固香港作為區域航空培訓中心的地位。

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責任編輯：陳麗娜

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