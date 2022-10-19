【施政報告2022】李家超任內首份施政報告　一文看清各界評價

▲ 立法會。（資料圖片）

特首李家超任內首份施政報告今出爐，各界就報告作出回應如下：

建制派

全國政協常委唐英年：措施具前瞻性和策略性，香港正身處世界百年未見的大變局，特首主動統合政府資源，在政府投資的「治理體系」方面，指示財政司司長成立「香港投資管理有限公司」，主導香港經濟發展，此舉具有策略意義。

全國人大常委譚耀宗：為香港未來的發展指引方向，在着力提高治理水平方面，報告提出了在不同領域完善「治理體系」，包括決策架構、系統目標、領導角色、權責分配和執行機制等，並且優化公務員培訓，致力打造「能做事、做成事」的政府。

立法會議員

建制派班長廖長江：在這份跨越5年的報告中，包含新思維，變革性及前瞻性的短、中、長期措施，同時制定及明確超過100項工作指標，切實解決社會問題，為香港帶來希望。

民建聯主席李慧琼：所提出的建議全面及具開創性，KPI及公務員賞罰機制顯示李家超對公務員有要求。

新民黨主席葉劉淑儀：高度評價，優化公務員管理制度具前瞻性，政府成立香港投資管理有限公司是突破性措施，相信有助各個基建發展計劃融資。

經民聯副主席林健鋒：除了吸納海外人才，亦要想辦法留住香港人才，建議大刀闊斧減免40歲或以下香港永久性居民的首次置業印花稅，協助年輕人「上車」，解決他們置業難的問題。

工聯會議員鄧家彪：貧窮是社會深層面矛盾問題，但施政報告着墨較少，當局應設立減貧目標，檢討扶貧政策。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛：促請政府加強各部門協調，利用現有城市空間，檢視融合新興運動發展的政策。

立法會議員簡慧敏：施政報告列出許多宏圖大計，但必需要先拆牆鬆綁，下一步務必要就電子政務和發展數字經濟立法，做到「一個政府」，「一網通辦」，透過科技便民利商、提升競爭力。

立法會議員楊永杰：給88分，是用心之作，突破思維變革求新，期望政府未來再獻新猷，多管齊下改善民生問題，實現良政善治。希望本屆政府在公務員管理制度上有實質的轉變，令公務員更有動力回應市民訴求，同時還實幹公務員一個公道

立法會議員譚岳衡：感謝政府採納早前提出的「合資格人才首次置業印花稅先繳後退」這一建議。相信包括先繳後退措施在內的一攬子人才政策將極大地提升香港對於人才的吸引力。期望政府未來因應情況及時調整人才策略。

立法會議員李浩然：樂見政府對創科發展的重視，推出100億元「產學研1+計劃」，推動科研成果商品化、設立「工業專員」統籌創科產業及「再工業化」、招攬國際創科領軍人才、優化「科技人才入境計劃」等，多方面推動香港創科發展。在創科人才方面，政府除了向外地落手外，也應該加強培育本地創科人才。

民建聯議員梁熙：特首提出開設「中醫藥發展專員」是一個好的開始，特別是提出制訂中醫藥發展藍圖惹人憧憬。不過希望當局進一步解釋專員在架構及職能上，與現時中醫藥處處長有何分別，而新設立的專員可以如何推動有關的工作。

經民聯議員梁美芬：成立「法治教育督導委員會」，反映政府對推廣《憲法》及《基本法》工作的重視，包括除中、小學老師外，幼稚園教師都要通過國民教育及《基本法》考試。

立法會議員梁文廣：簡約公屋可以填補現有過渡性房屋不足，解決現時非政府機構在規劃、興建及營運時面對的問題。由於新制定綜合公屋輪候指數包括簡約公屋及傳統公屋，以四年半作為封頂時間只應視作應付燃眉之急，長遠政府仍應將3年編配到傳統公屋作為解決香港基層市民住屋困難的終極目標。

民建聯議員鄭泳舜：期望當局推出簡約公屋時，可與過渡屋計劃協作，包括推出的時間與租戶對象定位上，作出互補，而不會出現互相競爭情況。

民建聯議員劉國勳：政府提高地積比，在新界北將作為香港的新中心的前題下，絕對值得支持。隨著將修例的精簡發展程序，加上兩個委員會成立，劉國勳議員期望，北部都會區會全速發展，達到10年落成，15年成熟運作

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責任編輯：林曉君