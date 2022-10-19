【強制檢測】72幢大廈納強檢 黃大仙啟德花園、屯門南浪海灣上榜
社會 22:34 2022/10/19
政府將56個地點納入強制檢測公告，曾於指明時間身處有關地點的巿民，要在明日或後日接受核酸檢測。 涉及包括沙田廣林苑興林閣、觀塘順利紀律部隊宿舍等。另外因應沙田、九龍城、東涌及天水圍採集到檢測呈陽性的污水樣本，有16個指明地點納入強檢公告。
需要強檢的72處地點如下：
- 沙田廣林苑興林閣
- 觀塘順利紀律部隊宿舍2座
- 牛頭角彩福邨彩喜樓
- 將軍澳寶林邨寶泰樓
- 柴灣翠灣邨翠福樓
- 天水圍天富苑逸富閣
- 將軍澳雍明苑潤明閣
- 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
- 柴灣興民邨民澤樓
- 將軍澳裕明苑裕榮閣
- 大埔富亨邨亨盛樓
- 沙田水泉澳邨竹泉樓
- 赤柱馬坑邨良馬樓
- 屯門富健花園9座
- 大圍碧田街2號美柏苑
- 馬鞍山新港城L座
- 馬鞍山錦泰苑錦富閣
- 沙田愉翠苑愉賢閣
- 屯門兆麟苑耀麟閣
- 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
- 荃灣荃威花園M座
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
- 黃大仙啟德花園2座
- 堅尼地城西環邨中苑臺
- 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
- 黃大仙啟德花園3座
- 北角康澤花園D座
- 半山區地利根德閣3座
- 柴灣樂軒臺5座
- 東涌逸東一邨至逸樓
- 將軍澳都會駅5座
- 荃灣環宇海灣7座
- 油塘油美苑濤美閣
- 鴨脷洲漁安苑霞安閣
- 荔枝角美孚新邨第四期百
- 老匯街89-91號油麻地禦金·國峯1座
- 茶果嶺麗港城18座
- 大埔太湖花園5座
- 鰂魚涌太古城衛星閣
- 灣仔鳳凰閣3座
- 馬鞍山觀瀾雅軒6座
- 北角柏蔚山2座
- 葵涌月海灣2座
- 筲箕灣形薈2座
- 西營盤第三街163號廣豐台2座
- 沙田沙田第一城21座
- 粉嶺綠悠軒5座
- 荃灣環宇海灣8座
- 茶果嶺麗港城14座
- 屯門南浪海灣5座
- 沙田富豪花園帝皇閣
- 馬鞍山富安花園13座
- 粉嶺榮福中心4座
- 元朗Grand Yoho2座
- 大圍嘉田苑嘉康閣
- 葵涌大窩口邨富碧樓
- 天水圍天恩邨恩澤樓
- 東涌水藍·天岸7座
- 東涌水藍·天岸1座
- 東涌水藍·天岸5座
- 東涌水藍·天岸3座
- 東涌水藍·天岸6座
- 東涌水藍·天岸2座
- 東涌海堤灣畔5座
- 東涌逸東二邨傑逸樓
- 九龍城天寰天海匯1座
- 九龍城天寰星寰匯1座
- 九龍城天寰星寰匯2座
- 九龍城天寰星寰匯3座
- 九龍城天寰天海匯2座
- 九龍城天寰天海匯3座
- 沙田水泉澳邨明泉樓
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責任編輯：蘇文軒