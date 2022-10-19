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【強制檢測】72幢大廈納強檢　黃大仙啟德花園、屯門南浪海灣上榜

社會 22:34 2022/10/19

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政府將56個地點納入強制檢測公告，曾於指明時間身處有關地點的巿民，要在明日或後日接受核酸檢測。 涉及包括沙田廣林苑興林閣、觀塘順利紀律部隊宿舍等。另外因應沙田、九龍城、東涌及天水圍採集到檢測呈陽性的污水樣本，有16個指明地點納入強檢公告。

需要強檢的72處地點如下：

  • 沙田廣林苑興林閣
  • 觀塘順利紀律部隊宿舍2座
  • 牛頭角彩福邨彩喜樓
  • 將軍澳寶林邨寶泰樓
  • 柴灣翠灣邨翠福樓
  • 天水圍天富苑逸富閣
  • 將軍澳雍明苑潤明閣
  • 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣
  • 柴灣興民邨民澤樓
  • 將軍澳裕明苑裕榮閣
  • 大埔富亨邨亨盛樓
  • 沙田水泉澳邨竹泉樓
  • 赤柱馬坑邨良馬樓
  • 屯門富健花園9座
  • 大圍碧田街2號美柏苑
  • 馬鞍山新港城L座
  • 馬鞍山錦泰苑錦富閣
  • 沙田愉翠苑愉賢閣
  • 屯門兆麟苑耀麟閣
  • 大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座
  • 荃灣荃威花園M座
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座
  • 黃大仙啟德花園2座
  • 堅尼地城西環邨中苑臺
  • 觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍2座
  • 黃大仙啟德花園3座
  • 北角康澤花園D座
  • 半山區地利根德閣3座
  • 柴灣樂軒臺5座
  • 東涌逸東一邨至逸樓
  • 將軍澳都會駅5座
  • 荃灣環宇海灣7座
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 鴨脷洲漁安苑霞安閣
  • 荔枝角美孚新邨第四期百
  • 老匯街89-91號油麻地禦金·國峯1座
  • 茶果嶺麗港城18座
  • 大埔太湖花園5座
  • 鰂魚涌太古城衛星閣
  • 灣仔鳳凰閣3座
  • 馬鞍山觀瀾雅軒6座
  • 北角柏蔚山2座
  • 葵涌月海灣2座
  • 筲箕灣形薈2座
  • 西營盤第三街163號廣豐台2座
  • 沙田沙田第一城21座
  • 粉嶺綠悠軒5座
  • 荃灣環宇海灣8座
  • 茶果嶺麗港城14座
  • 屯門南浪海灣5座
  • 沙田富豪花園帝皇閣
  • 馬鞍山富安花園13座
  • 粉嶺榮福中心4座
  • 元朗Grand Yoho2座
  • 大圍嘉田苑嘉康閣
  • 葵涌大窩口邨富碧樓
  • 天水圍天恩邨恩澤樓
  • 東涌水藍·天岸7座
  • 東涌水藍·天岸1座
  • 東涌水藍·天岸5座
  • 東涌水藍·天岸3座
  • 東涌水藍·天岸6座
  • 東涌水藍·天岸2座
  • 東涌海堤灣畔5座
  • 東涌逸東二邨傑逸樓
  • 九龍城天寰天海匯1座
  • 九龍城天寰星寰匯1座
  • 九龍城天寰星寰匯2座
  • 九龍城天寰星寰匯3座
  • 九龍城天寰天海匯2座
  • 九龍城天寰天海匯3座
  • 沙田水泉澳邨明泉樓

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責任編輯：蘇文軒

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