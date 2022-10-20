【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖兔犯太歲宜外遊散心　師傅提供出行有利方位

▲ 肖兔朋友，2022年的桃花年會延續到2023年春季，若然仍是單身者，在春季仍可留意。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖兔運程

肖兔朋友，2022年的桃花年會延續到2023年春季，若然仍是單身者，在春季仍可留意。

去到夏季就正式踏入兔年，肖兔的朋友在兔年犯太歲，12歲的朋友易有悲觀負面情緒；24歲的朋友感情易來易去，易有損傷，宜於2月、8月捐血、洗牙化解。

36歲及48歲亦有悲觀負面情緒，所想的沒有出路，鑽牛角尖，因此，無論12歲、24歲、36歲、48歲或60歲的朋友，在農曆2月去旅行散心，熱命人去西北方；寒命人去東南方；平命人去東南西北均可，不過比較起來，仍是西北方較有利。

60歲的朋友特別要留意咬牙齒，嘴歪牙疏，嘴唇暗黑，或門牙很早脫落，要特別留意身體，當然72歲、84歲亦要留意情緒問題及身體問題。

犯太歲易有損傷及負面情緒

犯太歲除了容易損傷、駕車要小心、容易有悲觀負面情緒外，運氣亦要計算你是春、夏、秋、冬哪個季節出生的。若為春夏天出生，由於八字木火為忌、金水為喜，現在2022至2027年都是木火年，對你來說無甚作用，所以，犯太歲加上平命或熱命人，就宜守不宜攻；相反，若你生於8月8日至3月6日前，叫做寒命人，這幾年的運氣都不俗，只要解決到犯太歲的負面情緒影響，今年就可放膽嘗試。

肖兔朋友，今年吉星有金匱和將星，金匱有利財帛，將星有利地位提升。而每年犯太歲的人，劍鋒伏屍都會跟住你，容易受金屬所傷，有血光之險。農曆2月、8月容易損傷，可捐血、洗牙化解。天哭代表心情不佳，容易感觸。

綜觀肖兔朋友，要留意容易有感情變化、住屋變化、事業變化，感情方面，結婚、分手、懷孕都叫做變化，所以，懷了孕無論今年生育或明年生育，都叫做變化的一種，所謂一喜擋三災，無喜心情壞。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華