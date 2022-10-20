【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖龍太陽高照得男貴人助　但要提防陰煞女小人

▲ 肖龍朋友，今年財運不俗，在12生肖中排第4，今年牛、龍、羊、狗這4個生肖的財運都不俗。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖龍運程

肖龍朋友，2023兔年叫太歲相沖或太歲相害，但又不是太嚴重，只要在農曆2月、3月稍為留意便可，特別是皮膚、腸胃問題要留意。

肖龍朋友整體運氣不俗，因為桃花一般，有桃花就繼續有桃花，無桃花亦繼續無。但今年財運不俗，在12生肖中排第4，今年牛、龍、羊、狗這4個生肖的財運都不俗。

肖龍朋友，即使生於春夏天的平命、熱命人都好，因為有財運之助，故運程看高一綫；至於生於秋冬天者，更加比較順利，事事如意。因此，肖龍朋友雖然太歲相沖或太歲相害，但對整體運程影響並不大。

提防計劃遭人截糊

今年吉星有太陽，有男貴人之助，上司、拍檔、同事為男性的話，都比較容易有幫助。另外，還有吉星扳鞍，有利地位提升，雖然今年不是地位提升年，但肖龍朋友勝在今年是財運年，若為打工一族，則有機會因地位提升而增加財運。做生意或自僱人士，財運好，當然生意好。

凶星有天空，代表計劃容易成空。事實上，今年亦毋須有何計劃，尤其感情方面無乜突破，有拍拖者就繼續拍拖，再進一步機會不大；至於單身者，今年認識新異性的機會不大，惟有把握農曆4月及10月這兩個桃花月，看看有無機會結緣。肖龍朋友既然今年計劃容易成空，不如見步行步。

另外，有凶星晦氣，代表心情不開朗，容易錯失機會，即使商談好的計劃或事項，都容易遭人截糊。至於另一凶星陰煞，是女小人，所以今年靠近男人，遠離小人就較佳。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華

