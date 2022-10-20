【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖蛇欠缺外來助力　熱命蛇人宜守不宜攻

▲ 肖蛇朋友雖然桃花排第8、運氣排第11，但整體來說，無甚麼特別吉星，亦無甚麼特別凶星，沒甚麼外來助力，依靠自己親力親為便可。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖蛇運程

肖蛇朋友，2023年是驛馬年，有遷移、外出，變化之象，有千里可走，今年有轉工、外出旅遊、移民的機會，不過僅僅一年的驛馬年，移民的機會又不是太大，只是走動比較多而已。

凶星全部沒有，所以2023年，肖蛇朋友雖然桃花排第8、運氣排第11，但整體來說，無甚麼特別吉星，亦無甚麼特別凶星，沒甚麼外來助力，依靠自己親力親為便可。

寒命蛇人可起步嘗試

運氣方面，若你生於3月6日後、8月8日前，正常在2022年犯太歲，是非較多，去到2023年驛馬年都沒甚麼突破，所以宜守不宜攻。講到驛馬方面，若公司派你到外地公幹，即使你不願意，最好都照去，因為自己在驛運中，都沒甚麼突破，惟有順應。

至於生於8月8日之後、3月6日之前的肖蛇朋友，運氣不俗，若公司派你到外地公幹，或者是一個好機遇，或者有新的轉變，今年都可以嘗試。

綜觀肖蛇朋友運勢，外來助力不大，有驛馬星，走動較多，平命熱命人宜守不宜攻，寒命人則有機會可起步嘗試。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華