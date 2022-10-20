【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖馬有太陰星女貴人相助　桃花排第2異性緣特佳

▲ 馬人吉星除了桃花星外，還有太陰星，太陰是女貴人，若上司、拍檔、同事、下屬是女性，都比較易得助力。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖馬運程

肖馬朋友，2023年運程不財，因為每一年的桃花生肖，運勢都特別好。

今年馬人財運雖然不夠牛、龍、羊、狗4大財運生肖佳，但桃花則在12生肖中排第2，因為今年有天喜桃花，桃花代表交際應酬人緣好，間接對事業都有幫助。單身容易認識異性，如果是已拍拖的馬人，今年有婚嫁的機會。若已婚或一把年紀者，桃花亦可化為人緣，人緣好，工作自然順利，心情也更好。

桃花亦可化為人緣

馬人吉星除了桃花星外，還有太陰星，太陰是女貴人，若上司、拍檔、同事、下屬是女性，都比較易得助力。

綜觀馬人運程，今年凶星全部無，可以說是有吉星，無凶星，吉星有太陰及桃花星，有女貴人之助，以及異性緣特別好。以今年運勢來講，即使你生於3月6日後、8月8日前，本來運氣麻麻地，但因為有桃花之助，仍可看高一綫，將下降軌跡略為減慢。

至於生於8月8日之後、3月6日之前的肖馬朋友，運氣逐漸上升，加上桃花年兼有女貴人之助，今年進步更加快。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華