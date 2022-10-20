【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖羊太歲相合財運人緣不俗　今年凶星特多要提防

▲ 肖羊朋友今年要特別留神，在12生肖中，肖羊今年的凶星最多。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖羊運程

肖羊朋友，今年太歲相合，合代表人緣好，雖然不是桃花年，但人緣好，代表交際應酬不俗，雖然未必有認識異性的機會，但可留意桃花月，今年桃花月是農曆1月及7月，看看能否把握到機會，若仍食白果，則可能要等自己的桃花年了。

肖羊朋友今年財運排第2，牛、龍、羊、狗這4個生肖的財運都不俗，太歲相合，人緣好。

不過，肖羊朋友今年要特別留神，在12生肖中，肖羊今年的凶星最多。先講吉星，包括天解、解神，可逢凶化吉，減輕凶星的力量；另有三台，代表有利地位提升。

至於凶星，則有飛符、官符等，代表突如其來的官非、是非，人事不和，不過，官非並不一定是嚴重官非，可能只是抄牌忘記交罰款再被加罰附加費，又或者亂過馬路、亂拋垃圾、吸煙，又或現在防疫期間忘記戴口罩等等，被檢控罰款都是官非的一種。

或有突如其來官非是非

另外，又有凶星五鬼小人星，不過我常說毋須理會小人，這些小人通常能力不夠你高、職位不夠你好、眼紅你、篤你背脊，講你是非等等，因此，五鬼小人星，可以不理就不理。

還有凶星血刃，手腳易受損傷，不過肖羊朋友今年不是特別損傷年，只是小損傷，可以捐血、洗牙化解都得。小損傷可能切生果損手、行路不慎撞傷擦損，都不是嚴重損傷。

至於凶星浮沉，代表浮浮沉沉，進步不大，沒有大突破。而華蓋星，則代表心情覺得孤獨不開朗。

綜觀羊人運勢，當然還要看春夏秋冬哪個季節出生，今年最有利的人是冬天出生者，其次是秋天，最不利則為春夏出生者，平命人、熱命人都麻麻地，寒命人則較佳，不過由於今年是財運年，若你是自僱人士，即使平命熱命人今年的運氣、財運都是不俗的。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華