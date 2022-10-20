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【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖猴有貴人暗中扶助　月德地解打孖上逢凶化吉

休閒消費 16:39 2022/10/20

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今年猴人有小耗及刧殺，都是破財星，所以最好主動去用一筆錢，平時想買又不捨得花的，今年就買吧，一來應了破財，二來買得心頭好。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖猴運程

肖猴朋友，今年與太歲暗合，暗中有貴人扶助，桃花排第6、財運排第8，普普通通，暫時沒有突破。

吉星有月德，逢凶化吉，另有吉星地解，亦為逢凶化吉，故猴人今年有兩顆逢凶化吉的星。

凶星有死符，乃小疾病，但今年不是特別疾病年，故問題不大。凶星小耗是小破財。凶星刧殺，則代表會因朋友而破財，可能是借了錢給人無得還，幫人擔保令自己上身等等。

忌借貨擔保免上身

今年猴人有小耗及刧殺，都是破財星，所以最好主動去用一筆錢，平時想買又不捨得花的，今年就買吧，一來應了破財，二來買得心頭好。

3月6日後、8月8日前的猴人，今年無突破，因為2022年猴人沖太歲，令你的運氣急速下降，因此運勢亦慢下來，今年會繼續慢，無突破。2022年沖太歲的猴人都要留意，無論春夏秋冬出生的你，在農曆1月都較容易損傷，特別留意交通意外。

至於運氣方面，若生於8月8日之後、3月6日之前，則看高一綫，若2022年沖太歲已有突破，那麼，今年會更進一步。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華

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