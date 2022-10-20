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【MIRROR成員】呂爵安袁澧林疑戲假情真秘戀數月　被粉絲發現社交網藏愛的證據

娛樂 10:16 2022/10/20

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有份參演劇集《季前賽》的MIRROR成員由姜濤﹑陳卓賢（Ian）﹑邱士縉﹑呂爵安（Edan）將於本周五（10月21日）亮相宣傳，也是MIRROR成員自演唱會事故停工後首次受訪，復工前夕卻爆出Edan「秘戀」三度合作的28歲「文青女神」袁澧林（Angela），更有指早被粉絲發現二人洩「蜜」！

三度合作

Angela與Edan先後於電視劇《I SWIM》及電影《闔家辣》、《過時‧過節》，十分有緣份，二人更於《闔家辣》飾演情侶兼上演鴛鴦共浴戲，似乎令感情急速升溫。有指Angela曾經當眾表示：「Edan好難湊，不過我都湊得掂」，相信也有所暗示。

有指二人除了在拍攝時見面，Edan更多次到女方家中作客，不過早前就未有隨Angela飛往英國。

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社交網藏證據？

有指Angela與Edan在粉絲圈當中已非秘密，更有3大證據印證這段姊弟戀！第一，情侶裝，2人被發現以同款白色Cap帽、黑色衞衣於社交平台現身，並且結伴出席友人飯局。

第二，Edan現身Angela家中，Edan過往在家直播的背後是房內的碌架床，而自今年6月開始，直播的背後是打格變模糊的梳化，有粉絲認出與Angela家中的梳化是一模一樣。

第三，Edan現身Angela家居廚房，Edan身處背後雲石磚塊的廚房，又被認出與Angela家中的廚房佈置相近。不過，類似磁磚、廚櫃也十分普遍，或者也只是巧合？

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Edan挺身護花

二人三度合作，在工作上當然也默契十足，Edan更曾經出面為Angela反擊。今年7月，《I SWIM》播出時，Angela被網民抨擊，Edan不忍對方受傷害，留言反擊︰「她絕對是一個很專業很認真的演員。」

另外，Edan推出《E先生連環不幸事件》時，Angela拍片一展琴技，Edan留言：「鋼琴女神受小弟一拜」，網上互動也充滿甜蜜感！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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