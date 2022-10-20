【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖雞沖太歲易有變化之年　農曆8月宜特別留神

▲ 30歲肖雞的朋友，30歲運勢行到眉頭位置，若眉頭帶箭、好亂、眉毛豎出來的，特別容易有感情變化。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖雞運程

肖雞朋友，今年沖太歲，沖代表變化，有遷移、外出變化之象，感情變化、住屋變化、事業變化，沖太歲人士特別容易來一段感情、走一段感情，尤其是30歲的朋友，30歲運勢行到眉頭位置，若眉頭帶箭、好亂、眉毛豎出來的，特別容易有感情變化。何謂感情變化？結婚是變化、分手是變化、懷孕是變化。

另外，沖太歲容易搬屋或買屋，因為沖太歲每年都有大耗星緊隨，容易破財用一筆錢。不過，破財不一定白白損失，破財可以是用錢買東西。當然，若你是生於春夏天的平命熱命人，突然失去一筆錢的機會比較大；若你生於秋冬天的寒命人，則正常用錢買東西的機會則比較大。

沖太歲有大耗星緊隨

然而，無論春夏秋冬的肖雞朋友，今年大耗年若真無地方用錢的話，建議你主動買一點東西，或者買些能換回金錢的東西也是好的，應了破財，就不用怕白白破財了。

另外，由於今年沖太歲，一顆吉星也沒有，只有凶星大耗，無吉星即無外來助力。

而今年要特別留意，今年沖太歲易有嚴重意外損傷，特別留意交通意外，尤其農曆8月，可以的話，這個月少點駕車，或者捐血洗牙化解。

今年肖雞及肖兔人士，都容易腰部有問題，故做運動時特別要留意。尤其患有椎間盤突出或腰椎問題的朋友，今年更加要留神，尤其注意農曆2月及8月。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華