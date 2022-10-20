【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖狗獲三顆貴人星拱照 財運居12生肖首位
休閒消費 16:43 2022/10/20
2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。
蘇民峰師傅點評肖狗運程
肖狗朋友，今年太歲相合，人緣不俗。12生肖中，財運排第1、桃花排第3，肖狗來到兔年是六合年，合代表人緣好，工作自然比較順利。
吉星有龍德、紫微及歲合，三個都是貴人星，今年太歲相合，有人緣，又有貴人扶助，各方面都向好。打工一族易有上司、長輩提攜；做生意財源廣進。
生於秋冬運氣勢如破竹
凶星有暴敗、天厄，都不算甚麼。因此，肖狗可說是只有吉星而無凶星。
狗人桃花雖然排第3，但今年不是桃花年，若為單身，今年能認識異性的機會不算大，留意桃花月農曆4月及10月是否能好好把握，反而若已有對象者，今年感情能更進一步。
肖狗朋友，今年宜集中財運發展，利用人緣，應該有不俗的收成。即使你生於春夏天，運氣下降，亦因為財運之助而看高一綫；如果你生於秋冬天，則勢如破竹，2022年的運勢已經向上的話，到2023年就會更進一步。
備註：
寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。
（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）
編輯：葉翠華