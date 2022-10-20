【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖豬與太歲三合運勢中游　屬辛苦過人得財年

▲ 肖豬朋友，今年是太歲三合年，人緣方面不俗，故人緣運排第5，財運則排第7。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖豬運程

肖豬朋友，今年是太歲三合年，人緣方面不俗，故人緣運排第5，財運則排第7。

因為今年完全無吉星，也無凶星，不算特別差，運勢算是處於中游位置。

豬人今年運勢，主要看自己運氣好不好，若生於春夏天者，運氣在下降軌跡之中，只不過2022年及2023年俱為太歲相合年，有機會將你運勢的下降軌跡略為減慢。

有利接Job及自僱人士

若生於秋冬者，則有機會將你的吉運抬高少少，雖然無別人咁快，都算是不俗的。

肖豬的朋友，今年是辛苦過人得財年，若為自僱人士，保險、傳銷、美容、睇風水等等，以逐單計薪者，則肖豬者的財運可看高一綫。若為上班一族，收取固定薪酬的話，則辛苦做到過勞都無乜著數。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華