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【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖鼠桃花貴人吉星兼得　人緣強勁看高一線

休閒消費 17:04 2022/10/20

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肖鼠者今年真假桃花都有，若單身者當然無問題，若已有對象或已婚者，必須特別留意避開咸池桃花，因易有三角關係或感情不定。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖鼠運程

肖鼠朋友，今年桃花排第1，有紅鸞星，桃花有百利而無一害，但要留意，你有紅鸞正桃花，又有咸池偏桃花。咸池是霧水桃花，一年來一年走，可能突然與舊相識有親密關係，但通常易來易散。

肖鼠者今年真假桃花都有，若單身者當然無問題，若已有對象或已婚者，必須特別留意避開咸池桃花，因易有三角關係或感情不定。

若已拍拖者，今年紅鸞星動，或有婚嫁機會，不過，有喜事都叫紅鸞，不一定結婚的，添丁也是喜事。

此外，還有天德和福星，天德是逢凶化吉，福星是貴人，因此，今年有桃花星、逢凶化吉星，又有貴人星，相當不俗。

正桃花偏桃花兼得

凶星方面，只有咸池和卷舌。卷舌是容易口對口、面對面與人爭執。其實，咸池又不可算是凶星，咸池是霧水桃花，若你是單身，無論是霧水抑或長久維持的感情也好，都有愛情滋潤。因此，咸池對已婚或已拍拖者來說，是壞桃花，但對單身者而言，則是好桃花。

至於運氣方面，若生於8月8日之後、3月6日之前，則看高一綫，因為肖鼠在2022年是驛馬年，如果你有個轉變，慢慢逐步踏上上升運勢。

而生於3月6日後、8月8日前的熱命人，若在2022年轉了工，應該不太如意，到2023年有得安定下來的話，就好少少，宜趁今年桃花年，在熟悉的環境中打好各方面的人際關係。

綜觀運勢，肖鼠朋友今年無論順運、逆運，平命、熱命、寒命，都在人緣幫助之下，看高一線。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華

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