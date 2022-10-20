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【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖牛財運入三甲　稍欠人緣宜親力親為

休閒消費 16:50 2022/10/20

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單身牛人，仍可趁2023年春季把握機會，農曆1月仍是肖牛者的重桃花月，過了農曆1月，尚有農曆7月是細桃花月，但機會不是太大。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖牛運程

肖牛朋友，今年不是相沖，也不是相合，又不是桃花年，所以桃花排第9，很平常的一年，有桃花繼續有，無則泰然處之。

不過，由於肖牛在2022年是重桃花年，如果你2022年結婚，2023年可能感情更進一步。若整個桃花年仍是單身，則仍可趁2023年春季把握機會，農曆1月仍是肖牛者的重桃花月，過了農曆1月，尚有農曆7月是細桃花月，但機會不是太大，故單身牛人要把握農曆1月。

把握兩個桃花月脫單

今年吉星有八座，有利地位提升，但今年又不是升職年，財運則有少少希望，因為財運排第3，龍、牛、羊、狗4個生肖都是財運好的生肖，但由於肖牛的人緣則普普通通，故或要親力親為，努力爭取自己的財運。

若為打工一族，有吉星八座，有利地位提升，地位高了，自然財運好。而營商者或自僱者的財運，也看高一線。

凶星有羊刃，代表有時心情欠佳、易發脾氣。

綜觀肖牛運勢，生於3月6日後、8月8日前，因為2022年是桃花年，有機會將你的運勢下降軌跡減慢。

若生於8月8日之後、3月6日之前的寒命人，2021年處於運勢上升軌跡之中，而2022年是上升的第一年，2023年是第二年，加上今年是財運年，希望這兩年打好基礎，則到2025至2027年就進步得更快。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。
熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。
平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華
 

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