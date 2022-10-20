【蘇民峰2023兔年生肖運程】肖虎正月宜外遊散心　師傅教風水布局旺人緣

▲ 始終虎人2022年犯太歲，2023年的春季仍需加緊留意，今年農曆1月都容易有手腳損傷，可往捐血、洗牙化解，或可往外遊散心，或按師傅布局趨旺人緣。

2023兔年12生肖運程如何？TOPick整理了玄學家蘇民峰師傅點評兔年12生肖運程，讓各位兔年早佔先機，兔年趨吉避凶，兔年知所進退。

蘇民峰師傅點評肖虎運程

肖虎朋友，2022年犯太歲，但直到2023年農曆1月仍要加倍留神，宜外遊散心，平命人、熱命人宜往西北方，寒命人宜往東南方，不要走錯方向，否則會有反效果。

來到2023年，肖虎朋友有霧水咸池桃花，用處不大，因為咸池桃花是肖鼠的，咸池桃花已是霧水情緣，肖虎的霧水咸池桃花就更加霧水了，可能是極為短暫的桃花，或你對人有意思，但成功機會很微，可能是一瞬間的眼緣，真正成為桃花的機會不大。

勿眷戀霧水桃花

吉星有陌越，有利地位提升。凶星有亡神、病符、天官符。亡神代表失物，容易遺失手機、鎖匙、銀包等等。病符是小疾病。天官符是普通的是非星，今年不是特別多是非年，不用太擔心。

不過，始終虎人2022年犯太歲，2023年的春季仍需加緊留意，因為犯太歲容易有官非、是非、損傷、人事不和，今年農曆1月都容易有手腳損傷，可往捐血、洗牙化解，或可往外遊散心。此外，亦可擺個風水布局，因今年桃花位在西南，爭執位在東南，可在西南放一杯水，東南放粉紅色物件，旺人緣，化是非。

運氣方面，生於3月6日後、8月8日前，運氣正下降中，加上2022年犯太歲，下降軌跡加速了一點。

若生於8月8日之後、3月6日之前，本來應該2022年開始運勢上升，但也因犯太歲的阻礙，拖慢了你的運勢，希望2023年的霧水咸池桃花，讓你的人緣好少少，將你的運勢上升軌跡帶動得快些。因為若2023年都慢下來的話，下一個比較快的流年運要到2025年、2026年、2027年，才會提升運勢。

備註：

寒命人︰出生於西曆8月8日後3月6日前。

熱命人︰出生於西曆5月6日後8月8日前。

平命人︰出生於西曆3月6日後5月6日前。

（本文轉載自玄學家蘇民峰師傅面書）

編輯：葉翠華