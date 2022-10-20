【海外升學】Band1中五女兒計劃澳洲升學　港媽不支持︰擔心讀完心理學搵唔到工

▲ 有中五女生有意赴澳洲升學，但父母並不支持。

有父母會安排子女去海外升學，不過事前最好與孩子溝通，了解彼此的看法。一名港媽在網上討論區分享，就讀中五的女兒有意赴澳洲升學，並心儀心理學，可是她擔心女兒在外國學壞，又怕讀心理學難找到工作。

中五生對留學有規劃

該名港媽早前於「親子王國討論區」，以「阿女想去澳洲讀心理學」為題發文表示，在Band 1中學就讀中五的女兒提出，想去澳洲的墨爾本大學（The University of Melbourne）讀心理學，還做足資料搜集分享該校的收生攻略，那一刻她才知道女兒曾參加海外升學講座，對留學有一定規劃。不過，她與丈夫不大支持︰

我先生覺得通常去外國讀大學嘅人都係不學無術，喺香港讀唔到U所以就去外國讀， 而我就好擔心讀完心理學後出嚟搵唔到工。

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憂女兒學壞無心向學

夫妻為此與女兒大吵一場，她想了解其他家長的意見，有何方法可以令女兒打消去外國讀書的念頭，或幫助他們分析去外國讀書的好與壞之處。

港媽其後補充，家庭經濟足以負擔女兒赴澳升學，只是她與丈夫有很多考量，覺得女兒只是抱著「玩玩下」的心態，又認為外國風氣一般比香港開放，擔心她會學壞，「最後洗咗好多錢供佢留學但佢讀唔成書」。他們曾提議女兒在港讀完學士學位，再自己儲錢去外國攻讀碩士， 但她反應很大，覺得父母不想付錢讓她去外國讀書。

墨爾本大學全球排名第33

另一方面，港媽知道女兒心儀的墨爾本大學的心理學全球排名不俗，女兒自小有做義工，希望可以讀心理學後幫到精神有問題的人。而她現在中五亦有選修物理、生物和中史，全級考40多名，既有參加其他課外活動，也有補習。女兒或受臨床心理學家的姑媽影響，有興趣讀心理學。

據全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新2023年的世界大學排名，墨爾本大學（The University of Melbourne）全球排名第33。

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責任編輯︰王明芳