【施政報告2022】李家超上午出席立法會答問大會　稱坐言起行「路不行不到，事不為不成」

▲ 特首李家超今日出席立法會答問大會。（曾耀輝攝）

特首李家超昨日（19日）公布上任後首份《施政報告》，提出110個「關鍵績效指標」（KPIs）及預告公佈9個範疇的發展藍圖，又提及設立「引進重點企業辦公室」、「香港投資管理有限公司」，引入「簡約公屋」、「行政長官表揚榜」獎勵計劃等新措施。他今日（20日）上午10時30分出席立法會答問大會回答議員質詢。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

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李家超開場發言指，《施政報告》描述了5年計劃，但認為長遠領域不應受5年時空限制，形容此份《施政報告》是屬於市民的《施政報告》。他又指，《施政報告》採納議員大部份建議，達致行政立法機關良性互動合作為市民謀幸福的目標。他稱，香港內耗的日子已經過去，是實現新飛躍的起點，為創造美好未來，要坐言起行，提及「路不行不到，事不為不成」，希望立法會議員支持《施政報告》。

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記者：陳葆琳